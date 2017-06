Personaaltreener soovitab: tervislik panniroog rannahooajaks

Talleggi saadik ja personaaltreener Rauno Rikberg soovitab selleks vaadata kanaroogade suunas.

«Teadlik toitumine on sama oluline kui treening ise ning minu toidusedelis on kanalihal suur rõhk, kuna see on parim viis tagada organismile hädavajalikud valgud. Kanaroad on spordisõprade menüüs esirinnas kindlasti ka seetõttu, et toidud saavad toitvad, valmivad kiiresti ning kõige lõpuks ka maitsevad hästi,» sõnas Rikberg.

Proovi näiteks toidublogija Britt Paju tervislikku pannirooga kanafileest, heldes koguses köögiviljade ja mõnusate ürtidega, mis sobib saabunud suvehooaega kui valatult. Madala kalorsusega hiilgav maitsev panniroog valmib kiiresti ja mis peamine – ei tekita kõhus liigset raskustunnet.

Kana-köögivilja panniroog

Koostisosad:

450 g broilerifilee tükke

1 sibul

4 küüslauguküünt

1 paprika

10 -15 kirsstomatit

1 baklažaan

1 suvikõrvits

paar tüümianioksa

1 tl hakitud rosmariinilehti

1 loorberileht

4 sl õli

soola, pipart

Valmistamine:

Puhasta ja tükelda sibul, küüslauk, tomatid ning paprika. Kuumuta pannil 1 sl õli ja kuumuta sibulat-küüslauku keskmisel kuumusel näpuotsatäie soolaga segades umbes 5 minutit.

Seejärel lisa tomatid ja paprika. Lisa ka ürdid - tüümianioksad, loorberileht, rosmariin, sega läbi ning kata kaanega. Teisele pannile lõika baklažaanist suupärased kuubikud ja kuumuta neid umbes 5 minutit õlis, lisa suvikõrvits ja kuumuta veel paar minutit.

Vala kahel pannil küpsetatud köögiviljad kokku, sega läbi ja lase kaane all 15 minutit podiseda. Prae tühjaks jäänud pannil kanafilee tükid soola ja pipraga kuni need on küpsed ning lisa seejärel köögiviljadele, sega läbi ja maitsesta. Enne serveerimist eemalda ürdioksad.