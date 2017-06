Viis märki, et su lapsel on vana hing

Su laps eelistab raamatuid ekraanidele. Sina põrnitsed huviga Instagrami ja sätid lapsele kätte multifilmi näitava tahvelarvuti, kuid teda see ei paelu. Kummalisel kombel on tal väga hea keskendumisvõime ja ta eelistab lehitseda ehtsat raamatut. Ta on erand maailmas, kus suurem osa lastest eelistab helesinist valgust - õhtuti pead teda noomima, et ta paneks raamatu käest ning jääks magama.

Ta mängib vabalt ka üksi. Vana hingega laps oskab omale ise tegevust leida. Ta saab küll ka teistega läbi, aga ei tee sellest probleemi, kui peab olema omapäi, kirjutab Pure Wow.

Tal on vanaemaga või vanaisaga eriline side. Vana hingega laps kaldub eakate poole kahel põhjusel. Esiteks meeldib talle rahulik atmosfäär, teiseks naudib ta päris vestlust.

Ta on oma lähedaste suhtes kaastundlik. Kui sa lööd oma varba ära, tuleb vana hingega laps sind lohutama, andes sulle oma vana mänguasja või vesise musi. Empaatiline väikelaps on seda armsam, et tema kaastunne on siiras ja tagamõtteta.

Ta on iseseisev ja vastutustundlik. Sa tead küll, et su laps on alles viieaastane, aga millegipärast tunned, et teda saab usaldada. Kuigi sa ei tee seda, tead, et vajadusel saaksid jätta ta väiksemaid lapsigi hoidma.