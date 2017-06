Kuus asja, mida sa oma kaaslase kohta puhkusereisil õpid

Paljude paaride jaoks on suvi esimene võimalus, et koos puhkusereisile minna. See on noore paari jaoks suur verstapost ja ilmselt avastad seal oma kaaslase kohta asju, millest sul varem õrna aimugi ei olnud. Puhkusereis võib tuua välja paariliste kõige paremad ja kõige hullemad omadused, vahendab Verily Magazine. Siin on kuus asja, mida sa oma kaaslase kohta puhkuse ajal õpid.

Kuidas ta stressiga hakkama saab? Reisimise ajal tekitavad alati ootamatud probleemid, mis vajavad kiireid lahendusi. Näiteks lend hilineb või kulub teil planeeritust rohkem raha. Vaata, kuidas su kaaslane reageerib. Milliseks ta muutub, kui ta on stressis? Kas ta on planeerija või mitte? Oskus aega planeerida on reisimise juures üks olulisemaid asju. Tähtis on ka üksteisega suhelda, et selgitada välja, mis on teineteise ootused ja soovid. Kui üks teist on planeerija ja teine pigem spontaanne, siis sellest ei ole midagi nii kaua, kui suudate kommunikeerida ja kompromisse leida. Kas ja kuidas ta raha kulutab või säästab? Puhkusereisi ajal näed kõige paremini, kas ta kulutab kergekäeliselt toidule ja hotellile või eelistab ta sealt säästa ja panustada pigem elamustesse. Kuidas ta saab hakkama konfliktisituatsioonis? Tülid on normaalsed ja need võivad juhtuda isegi puhkusereisi ajal. Vaata, kuidas ta nendega hakkama saab. Kas ta veedab päevi vihasena või unustab konflikti kergesti, et puhkusereisi nautida? Kuidas ta saab hakkama abi küsimisega? See on paljude inimese jaoks väga raske, kuigi see on nii pealtnäha väike asi. Abi küsimine ei tähenda, et inimene oleks nõrk ja ei saaks iseendaga hakkama, vastupidi, see on oskus ellu jääda. Pane tähele, kuidas su kaaslane käitub, kas ta tunneb ennast hästi või valmistab see talle probleeme. Kuidas ta teistega käitub? Kas ta suhtub hotelli personali kenasti või üleolevalt? Kas talle meeldib teha asju koos teistega või pigem kahekesi? Nagu öeldud, siis reisimine toob välja inimeste parimad ja halvimad omadused. Kui sa tahad olla kindel, et sinu valitud kaaslane on tolerantne, lahke ja heatahtlik, siis reisimine on selleks suurepärane proovikivi.