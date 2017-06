Miks paarid puhkuse ajal tülitsevad?

Miks hakkavad paarid puhkusereisidel tülitsema? Siin on mõned põhjused.

Liiga palju aega üksteisega. Paljud paarid on tavaelus nii hõivatud, et puhkusel kokku saades hakatakse tülitsema, sest muidu pole aega isegi rääkida. Lisaks veel võib tekkida igavus ja tüdimus, sest kõik päevad veedetakse kahekesi. Asjade pakkimine. See võib tunduda naljakana, aga tegelikult vägagi tõsi. Mehele tekitab kindlasti küsimusi, miks peab nii palju riideid kaasa pakkima ja naise arust pakib mees täiesti ebavajalikke asju kodust puhkusereisile kaasa. Teised naised ja mehed. Kui sa oled puhkusel, siis sind kindlasti ärritab, kui su mees vaatab rannas teisi naisi. Samas läheb ta närvi, kui mehed sulle liigselt tähelepanu pööravad. Raha. Reisimine on kallis ja see võib tekitada probleeme eriti siis, kui üks on see, kes kõige eest maksab. Reisistress. Oletame, et teie lend lükkub edasi või te jääte kogemata planeeritud rongist maha, siis see tekitab kindlasti stressi ja pingeid, mis võivad eskaleeruda suureks tüliks.

Tavaliselt on nii, et kaaslased, kes omavahel kokku ei sobi, ei suuda veeta päevagi tülitsemata. Need, kel omavahel klapib, naudivad puhkust täiel rinnal ja piirduvad ainult pisikeste probleemidega, vahendab BoldSky.