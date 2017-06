Uuring: soomlased armatsevad vähem, kuid seksiharjumused on senisest kirevamad

Mida noorema soomlasega on tegu, seda suurem on tõenäosus, et ta on viimase vahekorra ajal olnud vähemalt kahes erinevas poosis, vahendab Helsingin Sanomat.

Näiteks on vähenenud misjonäriasendi populaarsus. Varasemad rahvastiku-uuringud on näidanud, et vanasti toimusid viiest vahekorrast neli misjonäripoosis, kus mees on naise peal. Alla 35-aastastest umbes pool on viimase vahekorra ajal proovinud erinevaid poose. Mitmekülgsemat seksuaalelu harrastatakse ka vanemates vanuserühmades, vaid 60-aastaste seas on iga viies paar proovinud peale misjonäriasendi ka midagi muud.

Seksuaalharjumused on olnud märkimisväärselt seotud ka sellega, kui meeldivalt viimast vahekorda tajutakse. Erinevate pooside proovimine on toonud selgelt positiivseid kogemusi.

Eksperimenteerimine täies hoos

Soomlaste seas on märgatavalt suurenenud ka soov proovida anaalseksi. Sageli on see aga jäänud ühekordseks eksperimendiks, sest umbes pooled uuringus osalenutest on seda katsetanud vaid ühe korra.

Huvi anaalseksi vastu on väga jõuliselt kasvanud alates 1990. algusest 2010. aastani. Veidi üle poole keskealistest naistest on anaalseksi proovinud 2010ndate paiku. 1990ndate alguses oli seda proovinud vaid umbes veerand naistest.

Suuseks on aina populaarsust kogunud ja muutunud soomlaste seksuaalharjumuste igapäevaseks osaks. Eriti praktiseeritakse seda nooremates vanuserühmades. Kaks kolmandikku noortest teevad oraalseksi teineteisele vähemalt aeg-ajalt. Umbkaudu on seda oma partnerile pakkunud iga neljas mees ja iga viies naine.

Samuti on suurenenud teineteise käega rahuldamine. Ligikaudu pooled noored ning keskealised mehed ja naised tunnistasid küsitluses, et pakkusid oma partnerile käega naudingut korra viimase kuu jooksul. Ka käeseksi osakaal kahaneb kõrgemas vanuses.

Uuringust selgus lisaks, et soomlaste seksuaalelu mitmekülgsus ei sõltu perekonnaseisust.