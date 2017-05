Tööõnnetus hüüab tulles: ohtlikud võivad olla nii kontoritool kui kohvitilk

Mari-Liis Ivask / Erakogu

Paraku on nii, et tööõnnetusse võib sattuda töötades mistahes ala ehk ei ole ametit, millel töötades on kindel, et tööõnnetusse sattumine on välistatud. «Võtame või paari aasta taguse näite, kus toimus surmaga lõppenud tööõnnetus Nukuteatri publikuteenindajaga,» räägib Mari-Liis Ivask. «Keegi ju ei arva, et niivõrd toredas ja suhteliselt ohutus kohas võiks toimuda tööõnnetus, liiatigi veel nii õnnetu lõpuga.»

Tööõnnetusi juhtub ka täiesti tavalisel kontoritööl, näiteks libiseb töötaja astudes maha loksunud kohvile, mille kaastöötaja on jätnud koristamata, selgitab Ivask ning osutab, et sellisel juhul oleks ju ääretult lihtne õnnetust vältida – iga inimene, kes kogemata näiteks kohvi maha ajab, koristab selle koheselt ära ja kolleeg ei libise ega murra jalaluud. Ka võib kukkuda ja viga saada kontoritooliga, millel rattad katki. «Kirjas on ainult mõned näited, aga juba nendest nähtub, et olles hoolimatu, võib üks tavaline kontor olla küllaltki ohtlik koht,» ütleb Ivask. «Selleks, et selliseid õnnetusi ei juhtuks, tuleb kõigepealt selgeks teha, millised on võimalikud ohud ja siis asuda neid probleeme lahendama. Näiteks veenduda perioodiliselt, et töötoolide rattad oleksid terved ja juhtmed ei oleks käiguteedel.»

Laialt on levinud arvamus, et tööõnnetus on miski, mis juhtub ehitusmeestega tellingutel töötades ning et naistega õnnetusi ei juhtu. «Statistika seda aga ei kinnita – 2016. aastal sai tööõnnetuse tõttu kannatada 1766 naist, mis on ligi 35 protsenti kogu tööõnnetustest. Nn «naiste tööde» ja «meeste tööde» piirid on sisuliselt kadunud, st paljud naised töötavad ka töötlevas tööstuses ja neil on samad ohud, mis nende meeskolleegidel. Statistiliselt juhtus naistega enim tööõnnetusi 45–54-aastaste vanusegrupis.»

Iga kord ei pea ju oma vigadest õppima, targad õpivad teiste vigadest. Üldistades võiks öelda, et pigem peaksid nii tööandjad kui töötajad oma energiat panustama tööõnnetuste ennetamisse kui võimalike õnnetuste uurimisse.

«Palju tööõnnetusi juhtub kaubanduses ja toitlustuses, nendes sektorites töötab palju naisi,» räägib Ivask. «Üsna levinud tööõnnetuste põhjus on näiteks eelnevalt mainitud komistamine, libisemine ja kukkumine, mille tagajärgedeks on tihti rasked vigastused. Tegemist on üpris lihtsakoeliste ja lihtsalt ära hoitavate õnnetustega, aga ometi juhtub neid palju.»

Tark õpib teiste vigadest

Oma töö tõttu näeb Ivask sageli väga markantseid juhtumeid – ja pahatihti selliseid, mida on võimalik väga lihtsate ettevaatusabinõude või lihtsalt terve mõistuse abil ära hoida. Näiteks ei hoia Ivask tagasi oma imestust, kui kirjeldab, kuidas ta ühes koolis tööõpetuse klassis avastas seinalt valge punase ristiga esmaabikapi, kus olid aegumistähtajaga piiritus ja ravimid... 80ndate aastate lõpust! «Ma olin tõsises hämmingus: kuidas on võimalik, et mitte keegi ei ole pea kolmekümne aasta jooksul esmaabikappi vaadanud?» imestab Ivask. «Võttes arvesse, et nimetatud asjad asusid ühes koolis, on ainult puhas pime õnn, et keegi õpilastest ei tahtnud hakata täpsemalt uurima, kuidas neid asju kasutada.»