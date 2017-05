Seitse suurfirmat, millele kuuluvad pea kõik kosmeetikatooted su meigikotis

Business Insider uuris asja ja leidis, et 182 iluettevõtet kuuluvad tegelikult vaid seitsmele tootjale, mis siuliselt valitsevad ilumaailma. Insider koostas graafiku, millest on selgelt näha, millise suurfirma alt erinevad tooted tulevad.

Need seitse megaettevõtet - Estée Lauder Companies, L'Oréal, Unilever, Procter and Gamble, Shiseido, Johnson and Johnson ja Coty - annavad tööd tuhandetele inimestele üle maa ja saavad miljardeid dollareid tulu igal aastal. Seejuures on oluline mõelda ka selle, et nemad kontrollivad ilureklaame ja seda, kuidas me ilust mõtleme.

Kuna nendel firmadel on niivõrd palju tütarettevõtteid, et kõiki ei oleks mõistlik kirja panna, keskendus Insider nendele brändidele, mis tegelevad nahahoolduse, juuste, parfüümide ja meigiga.

Estée Lauder Companies alla kuulub 24 ilutoodetega tegelevat ettevõtet. Nende seas on näiteks Donna Karan, Michael Kors, Tom Ford, Tommy Hilfiger ja Tory Burch, kel omakorda on väiksemaid kosmeetika või ilutarvete tegevusharusid. Ka kuuluvad sinna Aveda, Bobbi Brown, Clinique, La Mer ja MAC Cosmetics.

L’Oréali all on kõige rohkem ilubrände, kokku 39. Nende seas on näiteks: Lancôme, Maybelline, Urban Decay, Garnier, Essie, The Body Shop, Yves Saint Laurent ja eksklusiivsed (ehk kallimaid tooteid müüvad) Pureology, La Roche-Posay ja SkinCeuticals.

Unileveril on 38 alabrändi ja paljud selle ettevõtte tooted on müügil tavapoodides. Selle alla kuuluvad näiteks: TIGI, Dove, Axe, VO5, Sunsilk, Caress, St.Ives jt.

Procter & Gamble’il on 9 ilubrändi, kuid need on väga suured. Näiteks: Head & Shoulders, Herbal Essences, Olay ja Gillette.

Coty on ilutööstuses uus suurtegija, selle all on 33 ilubrändi. Pärast seda, kui Coty ostis Procter & Gamble’ilt mitu brändi ära, kuuluvad selle alla näiteks: OPI, Rimmel, Covergirl, Sally Hansen, Bourjois, Wella, Adidas ja kuulsuste brändid Katy Perry, David Beckham, Beyoncé.

Shiseido all on 30 ilubrändi, millest kosmeetikaga tegelevad näiteks bareMinerals, Nars ja Laura Mercier, Joico, D&G.

Johnson and Johnsoni all on küll vaid 9 brändi, kuid see teeb tuntuse poolest teistega vahe tasa. Meile on selle all tegutsevatest brändidest tuntumad näiteks Neutrogena ja Clean and Clear.

