Aasta suurpere tiitli pälvis viielapseline Tartu perekond

«Pere on väga kokkuhoidev, haridust ja aktiivset eluviisi väärtustav ning seeläbi Eesti kultuuri ja traditsioone hoidev,» sõnas lasterikaste perede liidu president Aage Õunap pressiteate vahendusel. «Muru peres tegutsetakse koos ja üksteist toetades, kuid samas on iga pereliige leidnud endale ka erialase töö ja õppimise kõrvalt isikupäraseid huvialasid ning tegevusi, mis kõik kokku loovad tugeva ja mitmekülgse Eesti suurpere.»

«Nii pere ema ja isa kui ka suuremad lapsed on oma erialaste tegevustega panustanud Eesti ühiskonna arengusse ja teevad seda jätkuvalt. Pere hoiab koos ka oma suguvõsaga, olles sageli sidepidajaks ja kokkusaamistel aktiivselt tegemistes kaasa löömas,» lisas Õunap.

Perekond Muru sai lisaks tiitlile ka Bigbanki väljapandud 5000-eurose preemia ja perereisi Kreekasse, teatas Eesti Lasterikaste Perede Liit. Pereema Kai töötab SA TÜ Kliinikumis pediaater-geneetikuna ning isa Toomas on Eesti Maaülikooli maastikuarhitektuuri osakonna koordinaator ja lektor.

Muru peres peetakse tähtsaks, et igaüks saaks hea hariduse ning tunneks oma maad ja rahvast – oluline on ka tegelemine oma huvialadega ja sportliku eluviisi omandamine kogu eluks. Iga laps on kasvanud pisut erinevate huvide ja hobidega ning see on ka pere tugevus ja rikkus.

Murude peres on viis last: 24-aastane Moorits, 19-aastane Miina, 16-aastane Laurits, 13-aastane Marta ja 6-aastane Morten. Pere viies ja vanim laps on juba ise oma peret loomas ja elab abikaasaga iseseisvalt. Muru perekonda iseloomustavad kõige paremini õppimine ja rattasõit.

Pere vanim laps Moorits õpib magistritasemel astrofüüsikat. Miina õpib samuti füüsikat, kuid seda alles teist semestrit. Laurits õpib Tartu Karlova kooli muusikaklassis ning Marta Tartu Descartes'i kooli spordiklassis. Morten käib veel lasteaias, kuid peagi saab ka tema koolitee alguse. Isa Toomas teeb doktoritööd maastikuarhitektuuri valdkonnas ning ema Kai jätkab enesetäiendamisega rahvusvahelistel seminaridel, sest tema kaitses doktorikraadi juba mõni aasta tagasi.

Pere kõik liikmed armastavad iga päev jalgrattaga liikuda ning ainuüksi pesamuna Morten läbib koos vanematega lasteaeda ja koju tagasi sõites iga päev kokku üheksa kilomeetrit. Erialaste ja koduste tegemiste kõrvalt meeldib perele sageli koos matkamas käia – erinevateks tähtpäevadeks on välja kujunenud traditsioonilised ettevõtmised, kust naljalt keegi kõrvale jääda ei raatsi.

Aasta Suurpere konkursil osales 23 perekonda, kellest kõige lasterikkamas kasvab 11 last. Kandidaatide seas oli ka üks üheksalapseline ning kaks seitsmelapselist perekonda.

13. korda toimuva suurperepäeva korraldas Eesti Lasterikaste Perede Liit.