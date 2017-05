Naisaktivist pragab kiirmoebrände sõna «femme» omastamises

Lühend LGBT viitab seksuaalsele orientatsioonile või soolisele identiteedile – lesbidele, geidele, biseksuaalidele ja transsoolistele inimestele. Sõna femme tähistab naiselikku lesbit. H. Beverley käis riidepoodides ja tegi pilte t-särkidest, mille peale on kirjutatud femme. Tuleb välja, et selliseid särke on müügil väga palju.

H. Beverley meelest ei ole õige, et kiirmoebrändid on sõna femme oma müüginumbrite nimel kaaperdanud ja teinud seksuaalsest identiteedist moeloosungi, edastab The Sun.

Kuigi Beverley teab, et femme tähendab ka prantsuse keeles naist, peaks see sõna siiski olema vaid LGBT kasutada. «Ma arvan, et poed ei teagi, mida see sõna tähendab või siis nad lihtsalt ei hooli. Nad on võtnud sõna, millel on teatud inimgrupile väga konkreetne tähendus ja müüvad seda inimestele, kellele see ei oma mingit tähtsust. Ma ei saa aru, miks peaks kandma üle oma rinna sõna, millel ei ole sinu jaoks mingit tähendust,» ei saa ta aru.

Beverley vaatas poodides ringi ja oli pettunud, kuid mitte üllatunud. «T-särkidel on pidevalt veidi kahtlaseid või küsitavaid loosungeid, aga see pani mind tõesti mõtlema, et milleks nii teha?»

Naine võttis ühendust mitme brändiga, kuid vastuse sai vaid TopShopilt, mille esindaja ütles, et nende t-särgi eesmärk on olla moodne, mitte solvav. H&M keeldus kommentaarist.

/Mercury Press and Media Ltd/Caters News Agency/Scanpix

