Tähelepanu koolilõpetaja: väärisehte ostmisel küsi kauplejalt täpset teavet

Kõik Eestis müüdavad väärismetalltooted peavad olema märgistatud proovimärgise ja toote valmistaja või sissevedaja nimemärgisega. Tootele kantud nimemärgis on ettevõtte vastutuse märgis toote standardproovi, kvaliteedi ning toote valmistamiseks kasutatud sulami terviseohutuse nõuetele vastavuse eest.

Kindluse, et toote standardproov vastab tootele kantud proovimärgisele, annab ainult Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriigi või Türgi volitatud isiku poolt kantud kontrollmärgis. Eesti puhul on selleks lõvi kujutis, mida kannab tootele ainult Eesti Proovikoda, kes on riigi volitatud proovi tõendaja ja riigi kontrollmärgise volitatud kasutaja. Seega tasub võimalusel ostmisel eelistada kontrollmärgistatud väärismetalltooteid. Ilma kontrollmärgiseta ehete müük on lubatud, ent nende sulam ei ole laboris kontrollitud ning ostja saab lähtuda vaid kaupleja lubadusest.

Tähelepanelik tasub olla väljaspool EL ostetud hõbeehte ostul

Hõbeehete puhul tuleb veenduda, et ehte valmistamiseks ei ole kasutatud inimese tervisele ohtlikke metalle nagu nikkel, kaadmium ja plii, mille sisaldus ehtes on rangelt piiratud ja neid jälgitakse kogu EL turul. Üldiselt vastavad turul olemasolevad tooted suuremas osas kehtestatud normidele. Küll aga tuleks väljaspool EL ostetud ehete puhul uurida täpsemalt selle sulami koostist.

Vääriskividega kaunistatud ehete ostmisel tasub küsida müüjalt kivide andmeid kirjeldavat dokumenti, sest mittespetsialist ei pruugi vahet teha vääriskivil ja võltsingul. Müüja peab ostjale andma tõest ja täit infot, sest sellega võtab ta endale vastutuse ehtele kinnitatud kivide eest.

Teemantiga ehte puhul küsi dokumenti

Teemantide kvaliteeti arvestatakse mitmete näitajate peale kokku, millest sõltub ka hind. Nende puhul on dokumendis kirjas kivi mass, puhtus, värvus ja lihv. Sama massi, kuid erinevate puhtuse ja värvusega teemantide hinnaerinevus võib olla lausa kümnekordne.

Teiste vääriskivide puhul on oluline kivi päritolu – kas see on looduslik parandamata (ehk sama kvaliteediga kui looduses), looduslik, kui inimese poolt parandatud või on tegemist hoopiski sünteetilise ehk inimese valmistatud tehisliku kiviga. Kõige hinnalisemad on looduslikult parandamata vääriskivid, mida kasutatakse eksklusiivsete ehete valmistamisel. Kõige enam leidub Eesti eheteturul looduslike parandatud kividega ehteid. Seejuures on oluline teada, et parandatud kivide hinnad sõltuvad otseselt kasutatud parandamise meetodist.

Poolvääriskividel on odavamaid koopiaid

Poolvääriskivide korral on info kivi päritolu kohta oluline opaali, türkiisi, merevaigu ja kvartsi rühma esindajate (ametüsti, tsitriini, ametriini, suitsukvartsi) puhul. Türkiisi ja merevaigu nimede all müüakse sageli rekonstrueeritud materjale (loodusliku materjali väikestest tükkidest kokku pressitud suurem kivi) või odavamaid looduslikke materjale. Kividega odavamate hõbetoodete korral on oht osta türkiisi, oonüksi, opaali, kassisilma või päikesekivi nimede all hoopis nimetatute klaasist või plastmassist imitatsioone.

Pärlite puhul on oluline teada, kas tegemist on magevees (hinnaklassilt odavamad) või soolavees (hinnaklassilt kallimad) kasvatatud pärlitega. Pärlite hinda mõjutav faktor on nende värvus. Kõige kallimad on looduslikku musta värvi Tahiti pärlid, kuid tuleb võtta arvesse, et müüakse ka kunstlikult mustaks või halliks värvitud pärleid. Eestis müüakse ka pärlite imitatsioone - pärlmutter kihti imiteeriva värvusega värvitud klaasist või plastmassist helmeid.