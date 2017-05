Noor Eesti ema Eleri hakkas edukate Soome beebikastide eeskujul tegema Eesti oma versiooni beebikarpidest, et pakkuda alternatiivi Tallinna imikuhoolduspakile, mis on viimastel aastatel üha õhemaks jäänud. Ka blogija Mallukas sai katsikukingiks just Soome beebikarbi, millega oli väga rahul. Mida peaks üks beebikarp Eleri arvates sisaldama ning kust on võimalik seda soetada, vaata videost!