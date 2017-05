Tervitame Wessexi krahvinnat! Sophie kaval stiilinipp aitab olla moekas

«Naisena tipus on väga oluline, et sul oleks keegi, kellele sa saad alati loota,» on Sophie öelnud telekanalile ITV. «Et sa saaksid temaga asju arutada, saaksid temaga olla aus ja avatud.»

Krahvinna on kuningliku perekonna üks stiilsemaid liikmeid ning Londoni moekolledži patroonina kasutab ta oma rõivistu korrashoidmiseks tehnoloogia viimast sõna. Sophie välimuse eest hoolitseb tema lähedaseim abi, David Quick, kirjutab Sunday Express. Quicky hüüdnime kandev mees võeti stiilinõuandjaks tööle pärast seda, kui Sophie lemmikteener Brian Tougher otsustas järgida südame kutset ning liituda mungakloostriga. Tougher teenis kuninglikku perekonda 30 aastat.

Oma garderoobil silma peal hoidmiseks kasutab Sophie spetsiaalset arvutiprogrammi, kuhu on kirja pandud kõik rõivaesemed, mida ta omab. Quicky on seega loonud digitaalse loendi kõigist käekottidest, riietest, kingadest, kübaratest ja aksessuaaridest. Need on värvikoodistatud, sildistatud, pildistatud ja indekseeritud, nii et Sophiel on koheselt ülevaade sellest, mis rõivaid on ta hiljaaegu kandnud.

«Quicky on teinud kõvasti ületunde, kuna krahvinna on viimasel ajal tänu rattasõiduharrastusele palju alla võtnud,» avaldas kuningakoja lähikondne. «Seetõttu on paljud tema rõivad vajanud kohendamist ja samuti on mitmeid asju juurde soetatud.»

Sophiel on kaks last ja jaanuaris sai ta 52-aastaseks. Ta on end pühendanud rattasõidule ning läbis möödunud aastal Edinburghi hertsogi auks korraldatud 450-miilise (ligi 730 kilomeetrit) maratoni Edinburgist Buckinghami paleesse. Sõidu käigus kaotas naine natuke üle kuue kilo.

Wessexi krahvinna külastab täna Tallinna Pallipõnni lasteaeda, kohtub peaminister Ratasega, gaidide ja skautidega ning õhtul ka president Kersti Kaljulaidiga.

