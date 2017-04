Kuus asja, millest tasub enne surma lahti saada

Sageli hoitakse mingitest asjadest kinni usus, et nende väärtus kasvab ajaga veelgi ja seetõttu oleks neid hea pärandada oma lastele või lastelastele. Reaalsuses saab neist aga lastele koorem, mis ei tee kellelegi rõõmu.

Good Housekeeping uuris ekspertidelt, millised sellised esemed on tavaliselt ülehinnatud ja jäävad pärast omaniku surma ripakile.

Antiikmööbel

Paraku sa eksid, kui arvad, et saad oma vana-vanaema ornamentide ja marmoriga kaunistatud kummuti eest suure varanduse. Antiikmööbli väärtus on teinud tohutu languse ja varem 1500 dollarit maksnud kummutid maksavad nüüd vaid 200 dollarit. Tammepuidust ja nikerdustega mööbel ei ole enam lihtsalt moes ning tänapäeval ei osata meistritööd sel kujul hinnata. Noorem generatsioon ostab oma mööblit Ikeast ja antiik erutab väheseid.

Mündikogud

Paljud ostavad uusi ja läikivaid esemeid lootuses, et ükskord on need väga väärtuslikud ja lapselapsed saavad need vajadusel maha müüa kallimalt kui oli ostuhind. Praegu lähevad veel peale näiteks 40 aastat tagasi ostetud mündikomplektid, kuid aja jooksul kogutud erinevad mündid väärtust ei kogu. Suurem osa mündikogudest ei ole eriti väärtuslikud, sest nooremat generatsiooni vanad asjad ei huvita.

Lauahõbe

Vanasti oli nii, et kui unts hõbedat (umbes 28 g) maksis 34 dollarit, siis hõbekandik maksis umbes 1000 dollarit. Nüüd on unts hõbedat väärt 18 dollarit ja see pole sugugi populaarne. Hõbeda väärtus on riigiti erinev ja õnneks on veel kohti, kus hõbenõud võivad minna hästi kaubaks.

Portselan

Portselannõude komplektid ei lähe enam nii hästi kaubaks, kui paljud eakad arvavad. Isegi pidulikel üritustel kasutatakse pigem ühekordseid nõusid ja sääraseid noobleid õhtusööke nagu varem, ei korraldatagi. Ekspertide sõnul on nõudekomplektidest raske isegi tasuta lahti saada.

Nukud

Barbie-nukud ei ole enam nii väärtuslikud nagu 25 aastat tagasi, et neid kollektsioneerimise eesmärgil tallele panna. Sama kehtib ka teiste nukkude kohta - portselannukkude väärtus on teinud viimastel aastatel suure languse.

Vaibad

Varem oli idamaine vaip justkui staatuse sümbol. Tänapäeval on olukord muutunud. Disainerid ja sisekujundajad järgivad trende, mida võib näha kõiksugu sisustussaadetes. Juba pikemat aega on populaarsed hoopis neutraalsed toonid ja geomeetrilised kujundid, millega idamaised vaibad eriti kokku ei sobi. Kui kvaliteetne vaip säilitab oma väärtust, siis keskmise kvaliteediga vaibad jäävad juba kõrvale.