Enelin Meiusi – skandaalne äridaam või unistustes hõljuja?

1989 korraldas Inorek moefestivali traditsiooniliselt linnahallis ning Enelin oma moekonkursi nüüd juba aasta tagasi asutatud firma Enelin egiidi all Pirita purjespordikeskuses. Need lõppesid Enelinile haiglas. Diabeet andis endast tunda. See festival jäi Inorekile viimaseks, 1990 olid moepäevad juba tervenisti Enelini päralt. Moepäevade krooniks oli VIP-külalistele peolaud Georg Otsa pardal.

Tärkava kapitalismi esimesed firmad

1990 sai Enelin loa asutada Ühendus Eesti Moedisain. Sellest sai firmade võrgustiku süda.

Septembri esimestel päevadel toimus linnahallis mitmepäevane lillepidu. Selle algatajaks oli kunagi olnud Pirita lillekasvatuse näidissovhoos ja Kirovi-nimeline näidiskalurikolhoos. Nüüd toimus pidu juba Evelini nime all. Ta püüdis haarata enda kätte kõike, mis vähegi iluga seotud. Need peod olid uhkemad ja toretsevamad kui kunagi varem. Kust tulid sellised üüratud rahasummad, seda teadis ainult Evelin.

Ilmselt suutis Meiusi Moskvast välja võluda hiigelsummasid. Teine rahaallikas oli kahtlemata moe- ja disainifirma Enelin, mis oli suutnud Tallinna Sõpruse puiesteel välja rääkida ligi tuhat ruutmeetrit pinda ja kus õmmeldi naiste- ja lasterõivaid.

1991 lahkus ta KuKu klubi direktrissi kohalt.

Moepäevad, missindus, film

Kõiki Meiusi ettevõtmisi iseloomustas fantastiline organiseerimisvõime, isikliku võlu oskuslik rakendamine ning toretsev joon.

Aastalõpuballid Lillepaviljonis olid midagi sellist, mida eestlasest televaataja polnud seni veel näinud. Kogu rikaste ja ilusate maailma glamuur laotati lihtsate televaatajate silme ette, kes lummatult jälgisid võluvat Enelini ja šarmantset Urmas Otti õhtujuhi osas.

1991. aastal korraldas Meiusi Pariisis moeetenduse Hausmanni kuplis ja kohtus Pariisis Paco Rabanne’iga. Sügisel tõi Meiusi haute couture´i särava tähe tollasesse Sakala keskusesse oma kollektsiooni näitama. Prantsusmaa pealinna jõuti ka järgmisel aastal, kuid siis pidid mannekeenid leppima vaid video- ja fotosessioonidega Pariisi kohvikute ees.

Paco Rabanne Enelin Meiusiga Eestis / Mati Hiis / Õhtuleht / Scanpix

Enelinil oli suur roll selles, et 1992. aasta ESTO päevadest New Yorgis võttis arvukalt osa Eesti kultuurirahvast. Tema kulu ja kirjadega lendas Ameerikasse mõnikümmend eestlast. Seal ajas Enelin ka omi asju. Nimelt leidis just seal aset Enelini rahalisel toel valminud mängufilmi «Need vanad armastuskirjad» esilinastus.

Enelin oli seda Mati Põldre mängufilmi toetanud 6,5 miljoni rublaga. Kui talle mingi idee meeldis, siis aitas ta selle teostamisele kaasa. 1992. aastal oli see vaadatuim film. Sellele vaatamata tekkisid selle ümber leviprobleemid ja skandaal piletitulu jagamise ümber.

1989 oli Tiina Jantson alustanud oma modellikooliga Sixtina. Kuid ka Enelinil keerlesid peas samad mõtted ja ta tegi selle eeskujul ka oma kooli, mida kureeris tema tädi.

1988 vallandas Valeri Kirss missinduse buumi. Enelin ei saanud sellest kõrvale jääda. 7. märtsil 1993 toimus Viljandis esimene Enelini korraldatud missikonkurss Eesti Miss. Tema üritus oli talle omaselt suurejooneline. 2 miljonit krooni ja 40 000 dollarit väärt. Jant kahe missiga jätkus veel aastaid.