Miks on vaja lapsele selgeks õpetada hädaabinumber 112?

Ühel päeval võtab Häirekeskuse Lääne keskuse päästekorraldaja Tiia Lindov vastu kõne, kus keegi temaga ei räägi. Taustalt kostuvate helide järgi taipab ta kohe, et toimumas on midagi halba. «Sel hetkel mõtlesin ainult seda, et peaasi, et kõne ära ei katkeks,» meenutab toimunut täna doksarjas Tiia Lindov. Kui teisel pool lõpuks rääkima hakatakse, selgub, et helistajaks on paanikas poiss, kes viibib põlevas majas. Kõne käigus ilmneb, et põlevasse korterisse on jäänud vanainimene, kelle elu on ohus.

Tänases «112 – Saatuslik hetk» doksarja osas saavad sõna nii päästekorraldajad kui ka Pärnus sündmuskohale tõtanud päästekomando. Tiia Lindovile jäävad toonased sündmused meelde häirekeskuse numbrile helistanud poisi tõttu, kelle kõne võis ennetada halvimat. Just tulekahjudele reageerimisel on igal sekundil kullahind, sest tuli võib levida kiiresti ja tuua endaga kaasa ulatusliku kahju, sh ohu inimeludele.

«112 – Saatuslik hetk» on Kanal 2 ekraanil täna kell 21:00.