Youtube’is on kahtlase sisuga multifilme, mis meelitavad lapsi tuntud tegelastega

Esialgu tunduvad need multikad täiesti ohutud ning nende kangelasteks on meile kõigile tuntud Põrsas Peppa, Vedur Toomas, Anna ja Elsa jne. Filmide tegevus kisub aga kummaliseks. BBC hoiatab, et Youtube’i keskkonnas on selliseid võltsmultifilme tuhandeid ja nende sattumist laste silme ette on väga raske vältida, sest programm soovitab sarnase sisu järgi multikaid üha edasi.

Näiteks läheb ühes sellises multifilmis Põrsas Peppa hambaarsti juurde. Hullunud ja naerugaasist pilves arst tõmbab Peppal hambad ükshaaval välja ja taustal on kuulda Peppa nuttu. Ei ole vaja pikalt juurelda, kuidas võiks see kujundada väikelapse suhtumist hambaarstidesse. Ühes teises videos muutub populaarne multikategelane sombiks. Neid näiteid võib tuua veel ja veel.

Probleem seisab selles, et Youtube’i logaritm ei suuda neid võltsvideoid teiste seast välja sõeluda, kuna need näevad nõnda ehtsad välja ja tunduvad igati lapsesõbralikud. Enamasti kasutavad väikelapsed Youtube’i videote vaatamiseks äppi YouTube Kids (selle saab sisse lülitada lehe allosas nupust Restricted Mode), millel on sisule teatud piirangud.

YouTube avaldas pressiteate vahendusel kahetsust, et selline olukord on tekkinud ja soovitab vanematel jätkuvalt silma peal hoida, mida laps vaatab. Kui video sisu tundub kahtlane, tuleks video raporteerida. Sellised videod vaadatakse ükshaaval läbi ja vajadusel eemaldatakse.

Siin on näide ühest sellisest isetehtud multifilmist.