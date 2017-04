Asjad, mis kõigiga seksi ajal juhtuvad, aga millest mitte keegi ei räägi

Siin on tavalised, pisut piinlikud ja imelikud asjad, mis seksi ajal juhtuvad, aga millest mitte keegi ei räägi.

«Mis hääl see oli?». Seksiga kaasnevad igasugused seksikad ja mitte nii kuumad hääled, aga sellest ei ole midagi.

Märg laik voodis. Me kõik teame, et see juhtub. Millegi pärast inimesed teesklevad, et seda ei ole seal ja rullivad ennast sujuvalt voodi ääre poole magama.

Seksist on saanud sport. Sinikad kätel ja marraskil põlved ning see on ainult jäämäetipp.

Täielik üksteise mitte mõistmine kui asi puudutab positsiooni vahetamist. «Kas nii...okei?»

Sa oled alt kuiv. Olete mõlemad valmis ja avastate, et sa tegelikult ikkagi ei ole valmis. Ära muretse, hankige endale abivahendid ehk libesti. Selles ei ole midagi piinlikku.

Sa teed poenimekirja, kui te seksite. Jah, seda võib kutsuda ka rööprähklemiseks, aga tegelikult võiks ennast siiski paariks minutiks tavarutiinist välja lülitada.

(Cosmopolitan)