Mehe avameelne postitus tuletab meestele meelde: austage oma naisi emadena!

Davidit ajendas oma mõtteid jagama juhuslikult pealtkuuldud vestlus. Tema naine rääkis telefoniga ning teemaks tuli ka lastega koos magamine – asi, mis nende peres on tavaline nähtus. Naise sõbranna aga oli väga üllatunud ning küsinud: «Kas su mees ei vihka seda? Minu abikaasa ei lubaks iial millelgi sellisel sündida!»

«Ma ei suutnud kuuldut uskuda ja see häiris mind päevi,» kirjutas David Brinkley. «Seega otsustasin ma mehena sõna võtta. Ma EI VIHKA ühtki osa oma naisest, mis teeb temast just selle ema, kes ta on. Mitte kunagi ei teeks ma maha mõnda tema otsust, mille ta teeb laste heaks. Kas ma pean leppima mõnikord vaid väikese nurgakesega meie voodis? Jah. Aga, jumaluke, kui ilus ta on meie lapsi läbi une kaisutades! Ta paneb nad tundma armastatuna ja pakub turvatunnet.»

«Asi on selles, et meie naised kogevad neid väikesi «emaduse aastaaegu» vaid väga lühikest aega,» jätkas David. «Nad kannavad meie lapsi, sünnitavad nad, nad pakuvad neile elu ja ehk lubavad mõnikord, kui nad on veel väikesed, ronida neil voodisse kaissu. Aga lõppeks kasvavad meie beebid suureks ja nad on «liiga lahedad» kaisutuste jaoks, nii et miks peaksime meie meestena varastama oma naistelt ühegi sekundi sellest ajast? Emaks olemine on osa nende identiteedist ja mis on aasta või kolm võrreldes aastakümnetega meie ühisest elust? Ma lihtsalt tahan öelda, et ma olen väga uhke kõigi otsuste üle, mida mu naine emana teeb ja ma toetan neist igaüht. Ma ei rööviks iialgi temalt seda aega või hetki lastega, mis on niigi liiga lühikesed, et mitte nautida. Palun austage oma naisi emadena.»

