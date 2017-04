Video: kuidas aru saada, et su töökaaslane ahistab sind seksuaalselt?

Facebookis tegutseb kogukond nimega «That's Harrasment» (tlk «See on ahistamine»), mis on tõsieluliste juhtumite põhjal valmis teinud mitu videoklippi, et näidata, kui igapäevane on seksuaalne ahistamine. Projekti taga on «Sõpradest» tuule tiibadesse saanud staar David Schwimmer ja Iisraeli režissöör Sigal Avin.