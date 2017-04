Rumeenia fotograaf koostab iluatlast maailma naistest

Mihaela Noroc on kolme aasta jooksul reisinud rohkem kui viiekümnes riigis ja pildistanud sadu naisi. 2013. aastal jättis ta oma töö, et «The Atlas of Beauty» ellu viia.

«The Atlas of Beautyt» tutvustavas videos on kirjas, et ilul ei ole vanust ega värvi. See ongi ilus, kui sa oled sina ise, kogu oma loomulikkuses ja autentsuses.

Video on inglise keeles.

Erinevus on meie maakera suurim rikkus. Me oleme erinevad, aga samal ajal kuulume ühte.

