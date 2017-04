Toitumisnõustaja soovitab: kuidas süüa nii, et alati saaks kõht täis?

Anname sulle neli imelist nippi, mis aitavad sind lennutada unistuste kehani ilma igasugust nälga ja piina tundmata.

Oleme kõhtu täitvatest retseptidest varem kirjutanud siin.

Kuidas süüa aga nii, et kaal langeks ja kõht oleks täis?

1. Vali toekamad toidud

Toitude juures ei saa me lähtuda ainult kaloraažist ja toitainetest. Mõned toidud on mahult suuremad ja paratamatult täidavad paremini kõhtu. Ilmselge on see, et mõni vedel smuuti ei ole nii kõhtu täitev kui näiteks omlett.

Olen kunagi teinud ühe subjektiivse katse ja võrrelnud tahke ja vedela toidu efektiivsust kõhu täis hoidmisel. Vedela hommikusöögi puhul tahtsin uuesti süüa tunni pärast, tahke toiduga ei olnud lõunaks veel kõht tühjaks läinudki, rääkimata uuesti söömisest.

Üldiselt soovitamegi neil, kel kõht kipub tühjaks jääma, vältida toite, mida on võimalik kiiresti juua. Söögi sisse «joomine» ei pruugi kõhtu nii hästi täita kui tahke toit. Tahke toit annab kõhtu mahtu ja võib sama kaloraaži juures olla märgatavalt parem valik.

Loomulikult on ka tahke toidu puhul mõni toit mahult suurem. Nii et vali targalt.

2. Vaheta kaloririkkamad toiduained vähem kaloririkaste vastu

Lubame oma toitumiskavades teha retseptide sees muutusi. Soovi korral võid rasvarikkama singi vahetada väiksema rasvasisaldusega singi vastu.

Selle tulemusena saad 65 grammi singi asemel süüa näiteks 110 grammi. Kuigi kaloraaž on identne, siis mahu mõttes on vahe märgatav.

Teine näide. Kui vahetad riisi kavas porgandi vastu, siis 60 grammi keedetud grammi riisi võrdub 600 (!) grammi porgandiga.

3. Tarbi ohtralt lubatud vabavara

Fitlap lubab teatud toiduaineid süüa isegi siis, kui välja valitud retseptis neid pole. Kutsume neid vabavara köögiviljadeks. Söö neid nii palju, kui soovid.

Vabavara alla lähevad: kurk, tomat, baklažaan, karulauk, kapsas, hiina kapsas, nuikapsas, paprika, kõrvits, suvikõrvits, seened, mungoa idud, jääsalat, lehtsalat, lehtpeet, lillkapsas, rabarber, varsseller, lehtseller, spinat, redis, rooma salat, porrulauk, hapuoblikas, sidrun, mugulsibul, küüslauk, roheline sibul.

Need köögiviljad täidavad hästi kõhtu ilma päevast kalorinormi lõhki ajamata.

Toon ühe näite ka. Oletame, et sinu lõunasöögiks on riis hakkliha ja paprikaga. Kuna paprika kuulub vabavara alla (meie toitumiskavas märgistatud rohelise lehekesega), siis sa võid seda süüa nii palju, kui süda soovib. Teiseks võid sa sinna juurde kuhjata vabalt ka neid eespool mainitud ja selles retseptis mitte olevaid köögivilju. Jällegi nii palju, kui tahad.

Lihtne, eks?

4. Söö süsivesikutega alati ka rasvu ja valke

Ilmselt oled kuulnud soovitust süüa vahepalaks mõni puuvili. Kas siis banaan, õun või midagi kolmandat. Olen nõus, et see on äärmiselt kiiresti kaasa haaratav võimalus. Ent kahjuks on see kiirtee isude ja kõhu tühjuseni.

Pelgalt süsivesikuid sisaldavad vahepalad ei täida kõhtu. Vajad sinna juurde hädast ka valke ja rasvu.

Kui soovid süüa vahepalaks õuna, haara sinna kõrvale vähemalt peotäis pähkleid. Tänu sellele imelihtsale lükkele tunned ennast hästi ja jääb ära oht isude tekkeks.

Loodan, et need neli nõuannet on väga lihtsasti pärisellu kaasatavad. Usu mind, see on seda väärt.