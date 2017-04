Eksperdid: on olemas halvad harjumused, mis panevad su kaaslast lahutuse peale mõtlema

Suhteeksperdid India Kang ja Ar’nie Krogh selgitavad, millised harjumused sunnivad partnerit lahutust sisse andma. Naised ja mehed, kes ei leia piisavalt aega seksi jaoks, üritavad oma kaaslast kontrollida ja ei austa piire, loovad teed lahutuseni. Siin on mõned harjumused, millest loobuda, kui sa tahad õnnelikku ja pikaajalist suhet, vahendab Daily Mail.

Kaebamine, vingumine ja teise kritiseerimine. See lõhub abielu, mitte ei aita sellel areneda. Ära keskendu sellele, mis on halvasti, vaid pigem sellele, mis on hästi.

Seksi edasilükkamine. Seks ei ole ega peagi olema prioriteet, aga kui sa ei näita füüsiliselt, kui palju sa oma partnerit armastad, siis see võib mõjutada tema enesekindlust. Seksi ei tohiks kunagi relvana kasutada, millega oma kaaslast tüli käigus mõjutada.

Teiste (asjade) tähtsustamine. Kui kool, töö, perekond, sõbrad ja karjäär saavad tähtsamaks kui suhe, siis see võib abielu ohtu seada. Teie suhe peab olema esimesel kohal.

Teineteisest halvasti rääkimine. Ärge rääkige teineteisest halvasti oma pere või sõprade ees. Reaalsus on muidugi see, et vahel lihtsalt tahaks auru välja lasta. Vali hoolikalt üks inimene, kellele mõnikord oma muret kurta, aga katsu vältida halvustavaid sõnu.

Üksteise kontrollimine. Ärge öelge üksteisele, mida süüa, kanda, öelda, teha või kuidas riidesse panna. Ära ürita oma partnerit kontrollida. Esiteks sa ei saa seda teha ja teiseks tekitab see pahameelt.

Oma huvide unarusse jätmine. Üks inimene ei suuda kõiki sotsiaalseid, emotsionaalseid ja füüsilisi vajadusi täita. Käi trennis ja suhtle sõpradega. Ära hülga oma lemmiktegevusi.

Kommete puudumine. Jah, te magate samas voodis, aga see ei tähenda, et kodus ei peaks üksteisega viisakas olema. Ütle alati «tänan» ja «palun», kui sa oled millegi eest tänulik ja kui miski teeb sind õnnelikuks.

Mossitamine. Kui miski läheb kahe inimese vahel valesti, siis ei tasuks seda ignoreerida ja nurgas mossitada. Eksperdid usuvad, et parim asi on sügavalt sisse hingata, oma ego kõrvale lükata ja rääkida. Kommunikatsioon on hea suhte võti.