Seitse toitu, mis aitavad võidelda põletiku ja kõhurasvaga

Puuviljad ja köögiviljad

Kõik puu- ja juurviljad on väga toitainerikkad ja sisaldavad palju kiudaineid. See aitab hästi krooniliste põletike vastu, mistõttu ei maksa köögiviljade söömist alahinnata. Söö neid iga päev! Mõned viljad on aga teistest veelgi võimsamad. Head põletikuvastaste omadustega viljad on näiteks õunad, marjad, brokoli, seened, papaia, ananass ja spinat.

Roheline tee

See leebe jook aitab nii vöökohta vähendada kui põletikke vähendada. Rohelises tees on flavonoide, millel on naturaalne põletikuvastane toime. Lisaks on selles ühend EGCG, mis aitab vähendada keharasva.

Monoküllastumata rasvad

Need südametervisele kasulikud rasvad tõstavad hea HDL-kolesterooli taset ja vähendavad üldist põletikku. Tubli koguse saab näiteks oliiviõlist, mandlitest ja avokaadost.

Oomega-3-rasvhapped

Uuringud on näidanud väheneva põletiku ja toitumisstiili vahel, milles on suur osa oomega-3-rasvhappeid ja vähe oomega-6-rasvhappeid. Oomega-kolm-rasvhappeid leiab hästi näiteks Kreeka pähklitest, linaseemnetest ja lõhest.

Vürtsid

Teatud maitsetaimed nagu küüslaugul, kurkumil, kaneelil, ingveril ja tšillil on tugevatoimeline põletikku vähendav toime. Lisa neid oma toidule nii tihti kui saad.

Vesi

Vedelikupuuduse vältimine ja piisava vee joomine tagab, et põletikke põhjustavad toksiinid kehast välja uhutaks. Joo iga päev umbes 2 liitrit vett ja rohkem, kui teed trenni või füüsilist tööd.

Täistereviljad

Kiudainerikkad täisteraviljad aitavad kontrollida insuliini reaktsiooni. Täisteraviljade suur B-vitamiinisisaldus aitab vähendada kehas põletikku tekitavat hormooni homotsüsteiini.