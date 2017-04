Viis harjutust läheduse taastamiseks

Jahtunud kirge pole lihtne üles soojendada, eriti kui mõlemad osapooled on harjunud ilma erutuse ja naudinguteta elama või saavad neid juba väljastpoolt kodu. Aga miski pole võimatu, kuni me ise tahame ja oleme valmis panustama, seega esmalt tasub vaadata peeglisse ja küsida: «Aga mida mina tahan?»

Kui inimesed on koos ainult kohusetundest, rutiinist või hirmust üksijäämise ees, pole järgnevatest harjutustest enam kasu. Aga kui mõlemal osapoolel on säilinud natukenegi hoolivust, armastust ja tahtmist, siis tasub anda võimalus: endale, kaaslasele ja kirele, mis ju ometi kord olemas oli…

Ulakas Kaunitar soovitab alljärgnevaid harjutusi, mis aitavad kaaslasega uuesti tuttavaks saada ja leida üles see, mis teid aastate eest kokku tõi.

1. Vaadake!

Silmad on hinge peegel ja pilk räägib rohkem kui tuhat sõna, teate ju küll. Selle harjutuse tegemiseks istuge rätsepistmes teineteise vastu või lamage näod vastakuti ja vaadake teineteisele silma vähemalt kolm minutit (soovitatavalt viis minutit) järjest. Silmside annab võimaluse nüüd ja praegu keskenduda ainult oma partnerile, sest suurima osa infost haarab inimene just oma silmadega. See on tihtipeale üks raskemaid harjutusi, kuid ükskõik, kas see ajab naerma või nutma, hoidke silmsidet minimaalselt kolm minutit.

2. Hingake!

Armunud käivad tihtipeale ühte jalga ja hingavad samas rütmis, nende liigutused on sünkroonis. Hingamise tähtsusest ei saa üle ega ümber naudingute saamisel ja hingamisharjutustel on oluline roll ka joogas, sest oma hingamise kontrollimine omab üllatavalt suurt mõju inimese vaimsele seisundile.

Istuge taas rätsepistmes teineteise vastu ja võtke kätest kinni. Tulge teineteisele nii lähedale, et teie otsaesised puutuvad õrnalt kokku ja sulgege silmad. Püüdke viia oma hingamine sünkrooni. Harjutus on edukalt sooritatud siis, kui suudate teha järjestikku seitse hingetõmmet ühes rütmis.

3. Minge samal ajal voodisse!

Lülitage oma õhturutiini 15-20 minutit, mis jääb arvuti/teleka/mobiiltelefoni ja magamamineku vahele. See lisaaeg olgu teineteisega olemise aeg. Ei, isegi mitte seksiaeg, vaid lihtsalt teineteise kaisus olemise aeg, küll seksida jõuab ka uneajast! Lisaaja eesmärgiks on taastada füüsiline lähedus ja kindlustada see, et viimane asi, millele keskendute enne uinumist, poleks helendav ekraan, vaid hingega inimene sinu kõrval. See harjutus aitab keskenduda kõige tähtsamale.

4. Olge avatud!

See lihtne mäng kannab nime «Nimeta viis asja» ja seda võib mängida ka õhtusel lisaajal. Mängu eesmärgiks on minna tagasi aega, kus te teineteist veel päris hästi ei tundnud ja õppida teineteise kohta uusi asju. Ilmselgelt on igaühel asju, mida kaaslane ei tea ja seetõttu võiks teineteise tundmaõppimine jätkuda kogu elu. Mäng ise on lihtne ja lõbus ja küsimused ei pea ka üldse keerulised olema. Näiteks «Nimeta viis riiki, kuhu sa tahaksid reisida» või «Nimeta viis omadust, mis sulle minu juures esimesena meeldisid». (Naine, ära siis pahanda, kui mees märgib ära ka su ilusad rinnad, vähemalt on ta aus.)

5. Kuulake!

Probleemid suhtes tekivad ka sellest, et osa meist ei oska kuulata, aga teised ei ava kunagi suud. Seda harjutust võiks teha kolme minuti kaupa. Kõigepealt üks osapool saab kolm minutit, mille jooksul ta võib rääkida millest iganes, teisel poolel on keelatud midagi vahele öelda ja seejärel vahetatakse rollid. See harjutus õpetab rääkima ja kuulama, sest kommunikatsioon on iga eduka suhte alus.

Soovime julgust ja kirge püüelda oma unistuste elu poole!