71 aastat abielus olnud naine ja mees surid neljaminutilise vahega

Kui Wilf Russel suri, siis ainult neli minutit hiljem läks sama teed ka tema naine Vera Russel. Mees oli 93-aastane ja naine 91-aastane. Kuna Wilfil diagnoositi muuhulgas ka dementsus, siis pidi ta olema eraldi hooldusasutuses. Ka naise tervis oli pärast mehe haigusest teada saamist halvenenud.

Kui Stephanie Welch, paari lapselaps, oma vanaema vaatama läks, siis küsis viimane kohe, kus ta mees on. Viimase asjana ütles veel, et nad olid Wilfiga hea paar. Kuigi Vera ei teadnud, et Wilf teises haiglas suri, siis teda ennast ootas kohe sama tee.

Wilf ja Vera kohtusid Teise maailmasõja ajal, kui nad olid 18 ja 16. Neil on kolm poega, viis lapselast, seitse lapselapselast ja kaks lapselapselapselast. Welchi järgi oli paar lahutamatu ja hoolis tervest oma perekonnast väga. Paar maetakse koos.

