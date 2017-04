Olgu hoiatuseks: viis asja, millega ei tohi libestit asendada

Isegi väga ohutuna näiv ja varasemast kogemusest asja aja ära ajanud vahend võib tegelikult sulle halvasti mõjuda. Günekoloogid Jason James ja Maureen Whelihan toovad portaalis Women’s Health näiteks, milliseid vahendeid tihti libesti asemel kasutatakse ja miks need selleks ei sobi.

Kookosõli

Õnneks ei ole kookosõlis lisaaineid, kuid selle tarvitamine libestina on siiski halb. Kookosrasv lagundab lateksit, mis tähendab, et kondoom võib sellega kokku puutudes kergesti katki minna. Sama kehtib muide ka oliiviõli puhul. Lisaks on igasuguste toiduainete kasutamisel libestina oht, et selle tagajärjel tekib põletik.

Sülg

Sülg on alati käepärast ja see on märg, mistõttu kasutatakse seda libestina väga tihti. Paraku ei ole see piisavalt libe, et sellest tegelikult eriti kasu oleks. Pealegi hõlbustab sülg suguhaiguste levimist ja võib põhjustada infektsiooni (nii nagu ka suuseks, muidugi).

Vaseliin

Vaseliin näeb välja nagu libesti, aga kuna see on tehtud petrooleumi baasil, võib see põhjustada infektsiooni. Lisaks tekib selle kasutamisel libestina kaks korda suurem oht saada bakteriaalne vaginoos. I-le paneb veel täpi teadmine, et kuna selles on õli, võib see kondoomi katki teha.

Beebiõli

Peale selle, et beebiõli samuti kondoomi tõhusust kahjustab, suurendab see seennakkuse riski.

Kehakreem

Kreemides võib leiduda palju ärritavaid koostisosi (lõhnaained, glükoolid jm), mis võivad põhjustada tupe tursumist, genitaalide paistetust, sügelust ja valu.

Enda tervise huvides tuleks kindlasti kasutada vaid selleks ette nähtud libestit ja kui kasutada kondoomi, siis jälgida ka seda, et libesti oleks veepõhine.