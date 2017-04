10 inimest paljastavad oma kõige piinlikumad seksiseigad

Tegelikult on nii, et seksi ajal ikka juhtub igasuguseid asju, aga sellepärast ei pea piinlikkust tundma. Whisper vahendab inimeste kõige piinlikud seksiseigad.

1. «Ükskord juhtus nii, et mu juuksepikendused tulid ära ja mees arvas, et ta on kogemata mu juuksed välja kiskunud.»

2. «Ma hakkasin kogemata Pokemoni-teemalist laulu ümisema. Õnneks mu tüdruksõber ümises kaasa.»

3. «Ükskord ma kordasin matemaatikat. Jah, ma olen natukene imelik.»

4. «Mu partner küsis, kas ma hakkan oksele, sest mu nägu oli nii kole.»

5. «Ükskord hakkas mul ninast verd jooksma ja nii mina kui mu partner ning terve voodi olid verd täis.»

6. «Ükskord ma peeretasin seksi ajal, aga mu tüdruksõber ei saanud sellest aru ja arvas, et see oli meie koer.»

7. «Ma olin nii purjus, et hakkasin seksi ajal kassihääli tegema.»

8. «Me seksisime parajasti, kui kuti vanemad saatsid talle sõnumi, et me oleksime vaiksemalt.»

9. «Ma hammustasin ühte kutti ja talle ütles, et talle ei meeldi nii karmid mängud. Ma saatsin ta selle peale koju.»

10. «Ma pidin vastama oma isa kõnele, kui me parasjagu mehega seksisime.»