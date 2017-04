Kuidas sotsiopaati ära tunda? Statistika näitab, et kuni neli protsenti rahvastikust võivad olla sotsiopaadid. The Sun toob välja kaheksa ohumärki, et just selline inimene võib olla sinu ellu jõudnud.

Tal on iga asja jaoks vabandus. Isegi, kui sa tabad ta valelt, suudab ta tõde piisavalt väänata, nii et ta ise väga süüdi ei jäägi. Talle ei saa loota. Väga märkamatult hakkab ta sind alt vedama. Kui sa selle kohta aru pärid, väidab ta, et muudab ennast. Ära jää sellele lootma. Ta lööb külge väga jõuliselt. Ta võib olla ääretult sarmikas ja kui ta sind tahab, suudab ta kõik oma jõupingutused sinu võlumisse suunata. See on alguses väga meelitav, kuid kui ta sinust tüdineb, muutub tema suhtumine täielikult. Ta teeb palju vigu. Kui sa teda tundma õpid, märkad sa, et tal on palju vigu, kuid ta ei paista tehtud vigadest õppivat. Teda ümbritseb pidevalt draama. Aga muidugi on see alati kellegi teise süü. Ta paistab põnev. Sotsiopaatidele meeldib sageli riske võtta ning see muudab nad põnevaks. On lihtne selle elevusega kaasa minna. Ta teeb asju teiste kulul. Kui ta on sinust sisse võetud, ei tee ta sulle ilmselt liiga, kuid sa võid märgata, et ta ei hooli väga teiste tunnetest. Võimalik, et nad isegi naudivad teiste ebaõnnestumisi. Ta süüdistab sind paranoilisuses. Kui sa oled teda liiga paljudelt valedelt tabanud, keerab ta asjad sinu vastu ja ütleb, et sa oled paranoiline. Ta on väga osav selles, et panna sind tundma, nagu oleksid sina eksinud.