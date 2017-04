Huulepulk ei püsi peal ja teised kuus probleemi, mis vajavad lahendamist

Huulepulk määrib pidevalt su veiniklaasi või tassi

Sellele probleemile on üks huvitav lahendus. Nimelt soovitatakse enne joomist keelega tõmmata tassil üle selle koha, kust sa juua plaanid. Nii ei jää sinu huulepulgast tüütut värviringi.

See on alati su hammastel

Pärast huulepulga peale kandmist moodusta suuga O kuju ja pane näpp suhu. Pane suu kinni ja tõmba sõrm suust välja. Üleliigne huulepulk jääb su sõrmedele mitte hammastele.

Sa ei leia endale sobivat tooni

Sellest võiks kirjutada muidugi eraldi artikli. Üks lihtne nipp on see, et kui sa otsid sobivad heledat tooni, siis vali üks toon tumedam kui su enda huuled. Kui sa otsid säravat tooni huulepulka, siis vali enda huultest üks toon heledam variant.

Huulepulk teeb huuled kuivaks

See on tegelikult väga tavaline probleem ja sellele on olemas lihtne lahendus. Kanna kõigepealt peale huulepalsam ja lase sellel paar minutit seista. Seejärel kanna peale huulepulk.

Su huulepiir ei ole korrapärane ja värv valgub laiali

Pärast seda, kui oled huulepulga peale kandnud, siis korrasta huule ümbrus peitekreemiga. See annab huultele selge ja ilusa piiri ning hoiab värvi laiali valgumast.

Huulepulk ei püsi peal

Kui sa tahad, et huulepulk korralikult peal püsiks, siis tuleb seda väikeste kihtidega ehitada. See võtab aega, aga on seda väärt. Kõigepealt kasuta, kas niisutavad huulepalsamit või puudrit vastavalt oma vajadusele. Seejärel kanna peale esimene kiht huulevärvi ja tupsuta üleliigne värv salvrätti ning lase huultel korraks kuivada. Siis kanna peale teine kiht ja korda sama.

See murdus kaheks osaks

Võta välgumihkel ja soojenda huulepulga ülemist murdunud osa ning suru see siis alumise osaga kokku. Seejärel pane huulepulk paariks tunniks külmakappi tahenema.