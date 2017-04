Minu Küpros: kui tahad Küprosel randa minnes käituda kui kohalik, siis...

«Te olete Venemaalt, jah?» küsib meid juba pikalt vaadanud proua mõnusalt tuttava kreeka aktsendiga.

«Ei, Eestist. Aga kas teie olete kohalik?»

«Jaa, kohalik. Lihtsalt ma elan siin lähedal. Vot seal üle tee. Mu maja nimi on Seafront Court,» seletab naine näpuga oma sõidutee poole näidates, «ja kui ma pensionile jäin, siis ma hakkasin iga päev – kujutad ette, laps –, iga päev rannas käima. Noorena polnud aega. Ma töötasin pangas. Vot. Ja siis ma olengi pannud tähele, et venelannad loevad muudkui raamatut siin. Aga kas silmade peale ei hakka või? Päike on ju nii ere.»

«Eestlastele meeldib ka väga lugeda,» vastab Dina.

«Eesti... Eesti. Ma ei teagi kedagi teist Eestist,» jätkab see jutukas proua ja mulle tundub, et täna me raamatu lugemiseni ei jõua. Siis aga heliseb tema telefon ja ta kõnnib mööda rannariba kaugemale jutustama, jättes oma asjad kõik järelevalveta liivale. Siin on randa tulles nii tavaline leida eest vedelemas esmapilgul omanikuta rannarätikud, millel vedelevad kotid, telefonid, päikeseprillid ja muud isiklikud asjad. Nagu polekski siin vargusi ja kuritegevust ja inimesed oleksid kõik head. Ükskord jättis mu kolleeg Doros rahakoti parklas autokatusele ja märkas seda alles tööpäeva lõpus koju minema hakates. Keegi polnud seda puutunud ja ka kümme eurot oli ilusasti alles. Ma olen sellega nii ära harjunud ja jätan samuti oma koti rahulikult randa. Siiani pole õnneks keegi ka minu asjade vastu huvi tundnud.

«Mis raamatut sa loed?» küsib Dina.

«Ma loen luuletusi. Doris Karevat.» Selle ilusa veinpunaste kaantega luulekogumiku saatsid mulle novembris Sirje ja Arvi. Raamatu esimesele lehele on kirjutatud ilusa käekirjaga pühendus, mida ma ikka ja jälle loen. Minule on just need südantsoojendavad read selle raamatu rikkus. See on midagi isiklikku ja kodust. Hingel hakkab nii hea, sest ma tean, et sealsamas kaugel kodulinnas on minu jaoks olemas inimesed, kellele ma olen sama tähtis kui elu ise.

