Kolm põhjust, miks sul on kogu aeg kõht tühi

Millal sa viimati võid? Kui sellest on möödas kolm tundi või rohkem, pole üldse ime, et sa söögile mõtled. Aga kui sellest on möödas ainult tund aega ja kõht kaebleb, tuleks järele mõelda, kas sa sõid õiget toitu. Bodybuilding.com nimetab kolm murekohta, mis aitavad välja selgitada, kuidas kõhtu kauem täis hoida.

Sa ei joo piisavalt vedelikke. Keha vajab iga päev piisavalt vett, et normaalselt toimida. Keskmine naine võiks juua umbes 2,2 l vedelikke päevas, keskmine mees umbes 3 l vedelikke. Numbreid vaadates võib jääda mulje, et seda on hirmus palju ja kui trenni teha, tuleks seda kogust veelgi tõsta. Osa sellest vedelikuvajadusest katavad ka toidud, mis sisaldavad palju vett ning muud joogid, kuid peamiselt tuleks juua puhast vett.

Vee joomine aitab väga hästi näljatunde vastu. Esiteks tekitab see täiskõhutunde puhtalt mahu pärast. Teiseks aitab see vältida seda, et keha peaks janu ekslikult näljaks ja saadaks ajju vale signaali, mis sunnib sind joomise asemel sööma. Vahel tuleb tõesti ette, et keha sattub segadusse ja regulaarne vee joomine aitab seda kenasti vältida.

Kõige lihtsam meetod joomise meeles pidamiseks on kanda endaga veepudelit pidevalt kaasas. Kui teed kõvasti trenni, siis ei ole väikesest pudelist ka palju kasu ja sul tasub hankida endale korralik joogipudel, mis mahutab umbes neljandiku sinu päevasest vedelikuvajadusest. Hoia seda pudelit oma töölaual ja võta ka koosolekutele kaasa. Pane klaas veega öökapile ja võta sealt lonks iga kord, kui seda märkad. Joo vett alati enne ja pärast sööki. Pea meeles, et kui tunned janu, on sul juba vedelikupuudus.

Sa ei söö piisavalt kiudaineid. Kahjuks vaadatakse söömisest rääkides kiudainetest tihti mööda ja keskendutakse ainult kas süsivesikutele, rasvadele või valkudele. Loomulikult vajab su keha ka kiudaineid - mehed keskmiselt 38 g ja naised umbes 25 g päevas. Uuringud on näidanud, et reaalselt tarbivad mehed pigem umbes 18 g ja naised omakorda umbes 15 g kiudaineid päevas. Arvestades seda, kui hästi aitavad kiudained söögiisu taltsutada, tuleks nende osakaalu oma toidulaual kindlasti tõsta. Seda ei ole ka väga raske teha.

Ühelt poolt tasub alati valge saia, pasta ja riisi asemel süüa nende pruune variante ehk täisteratooteid. Tänu sellele võid saada iga toidukorraga umbes 4-5 g rohkem kiudaineid. Teiselt poolt võiksid oma toidu sisse segada kiudainerikkaid seemneid, näiteks linaseemneid.

Sa ei söö piisavalt köögivilju. Miinimum on kolm portsjonit (ehk peotäit) rohelisi lehtköögivilju või värvilisi puu- ja köögivilju (näiteks porgand, peet, paprika jne) päevas. Köögiviljade söömine aitab samuti väga hästi söömasööste ohjeldada, sest need sisaldavad palju vett ja kiudaineid. Samuti on neis vähe kaloreid ja neid saab süüa tubli koguse kartmata, et võiks liiale minna.

Kui sulle ei meeldi köögivilju niisama krõmpsutada, peida neid rohkem oma toidu sisse. Suska neid smuutisse, lõigu omleti sisse ja pista võileiva vahele. Kuumuta köögivilju kergelt pannil ja söö lisandiks prae kõrvale.