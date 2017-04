Lauljatar Pink tuletab meelde, et kaalunumber pole oluline

Lauljatar Pink sai detsembris oma teise lapse abikaasa Carey Hartiga.Sel laupäeval postitas naine inspireeriva pildi sotsiaalmeediasse.

Pildi all seisis: «Kas te usute, et ma olen 72,5 kg ja 160 cm pikk? Standardi järgi teeb see minust ülekaalulise. Ma tean, et ma ei ole oma eesmärgi lähedal eriti pärast teist beebit, aga ma ei tunne ennast rasvununa. Ainuke asi on see, et ma tunnen ennast endana. Hoidke kaalust eemale, naised!»