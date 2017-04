Eestist lendu tõusnud «maailma parim naisskulptor» Dora Gordine – tõeline feminist ja elukunstnik

Kui ta esines esimest korda Pariisis näitusel, siis on ta määratlenud end kui üliõpilane ja estonienne ehk siis Eesti kodanik. Tema perekonnanimi oli nüüdsest Gordine. Ta lisas vokaali, sest arvas, et see muutis tema nime «eksootilisemaks» ja rohkem venepärasemaks. Oma suhtlusringkonnas Euroopas väitis naine, et on vene emigrant. See tekitas huvi ja lõi talle erilise tausta: eksootilise, kannatava, veidi ka müstilise. Kogu informatsioon Dorast laseb teda paista suurepärase elukunstnikuna, kelle hoolikalt loodud imidžisse Eesti ei tahtnud enam mahtuda, kuigi tema 1920ndate märkmikulehtedelt võib leida tollase Londoni suursaadiku Oskar Kallase aadressi.

Ta oli põnev inimene, täis julgust ja naeru, omamoodi ilus, suure lõdva juuksekrunniga kuklas. Pariisis elades käis ta tihedamalt läbi prantsuse skulptori ja maalri Aristide Maillol´ga. Vilkalt kunstielus kaasa lööjana arendas ta välja oma nägemuse skulptuurist.

1926. aastal oli Doral juba personaalnäitus Pariisis Salon des Tuileries’s. Veel 1927 ja 1928 näib Gordine olevat sõitnud Tallinna, Pariisi, Londoni ja Berliini vahet. Augustist 1928 on Tallinna politseiameti dokumentidest selge, et ta on ametlikult lahkunud linnast ja Eestist. 6. detsembri 1928. aasta Postimees tegi ülevaate Eesti kunstnike elust Pariisis. Seal mainiti ka, et «meie publikule vast kõige vähem tuntud on Doora Gordin, kes aga Pariisis sama läbilöönud on oma skulptuuriga kui Wiiraltki. Ta teoste reproduktsioone on ilmunud nii Pariisi kui Londoni paremates kunstiajakirjades, kavatses ta esineda Londonis enne jõuluid oma näitusega. Gordin on pärit Tallinnast, kus seni töötas. Sünnipäralt juut, kuid esineb igal pool eestlasena.»

Oktoobris 1928 korraldas tuntud kollektsionäär George Eumorfopoulos Leicesteri Galeriis Londonis Dora Gordine´i isikunäituse, kust temalt omandati skulptuur Tate’i galeriisse. Tema 17 pronkspead said kõrge hinnangu ja need osteti kõik ära. See oli noore kunstniku triumf ja läbimurre mainekate briti kunstnike sõpruskonda. Tema lähisõpradeks said Walesi maalikunstnik Augustus John ja Ameerika päritolu skulptor Jacob Epstein, ajastu suurimad nimed Inglismaal.

Guadaloupe Head by Dora Gordine, 1928, Tate / Wikimedia Commons

Oli täiesti haruldane, et keegi töötas end nii lühikese ajaga Pariisis, toonases kaunite kunstide Mekas, absoluutsesse tippu. Saanud Londoni näituselt piisavalt raha, tellis Dora Gordine endale art-noveau stiilis ultramoodsa ateljee Auguste Perret’lt, tolle aja kuumimalt arhitektilt, modernsesse edela-Pariisi linnaossa.

Menulaine tollases kunstikontekstis tähendas, et tema töid osteti. Dora Gordine oli väga teadlik oma tööde unikaalsusest ja kasutas teose ostu puhul saadud raha uue autorikoopia valamiseks. Ta tegi neli kuni kuus korduseksemplari ja jättis alati ühe endale. Kunstnik oli väga teadlik oma loomingu väärtusest. Autor kasutas ka eriti kalleid Pariisi valukodasid, kus pronksist teosed said kogenud meistritelt viimase lihvi.

Kui palju aga teda veel teati sel ajal Eestis? Päevaleht kirjutas 23. novembril 1931. aastal ülevaateartikli sügisnäitusest Grand Palais´s Pariisis: «Eestlastest esinevad näitusel Wiiralt ja Adamson-Eric, ka eestlanna nime all keegi Gordin skulptuuridega. Wiiralt on välja pannud oma «Kabaree»…»