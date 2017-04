Ühe modelli lugu: 500 kalorist päevas tervisliku keha ja moemaailmast lahkumiseni

Endine modell Liza Golden-Bhojwani jagas hiljuti Instagramis pilte oma muutumisest. Nimelt töötas neiu moemaailmas sellest ajast saadik, kui ta oli 17-aastane. Ta ütles, et tema karjäär ja areng andis talle alati adrenaliinisööstu, aga see tuli teatud hinnaga ja tervise arvelt. Muutus sai alguse sellest, kui ta ühel õhtul oma korteris kokku kukkus. Liza mäletab, et ta oli parajasti endale just õhtusööki valmistamas, milleks oli 20 aurutatud uba, vahendab Cosmopolitan.

Liza modellikarjääri alguses ja nüüd.

Pärast seda õhtut otsustas naine talle määratud rangest dieedist loobuda ja ise ohjad haarata. See lõppes hoopis sellega, et teda isutasid kõik toidud ja Milaano moenädala ajaks oli ta paar sentimeetrit puusadest laiem ning sellele järgnesid vastavad kommentaarid. Selleks ajaks, kui jõudis kätte Pariisi moenädal ei suutnud ta magusatest šokolaadi-croissantidest mööda vaadata. Ta tundis, et suudab järjest vähem moemaailma nõudmistele vastata ja ta lihtsalt ei suuda enam. Ta oli valmis oma modellikarjäärist loobuma.

2014. aastal tõmbas naist taas modellimaailma suunas. Kui ta varasemalt sõi 500 kalorit päevas, siis nüüd otsustas, et ta läheb asjale tervislikult. «Ma tahtsin jälle vormis olla, ma ei tahtnud alla anda. Ma tahtsin taas moemaailmast osa saada, aga palju tervislikumalt. Ma treenisin iga päev jõusaalis, pidasin kinni oma dieedist, aga ei nälginud nagu paar aastat tagasi,» selgitab Liza. Kui 2012. aastal sõi naine 500 kalorit päevas, siis 2014. aastal 800-1200 olenevalt sellest, mis tujus ta oli ja kui suur oli nälg. Ta ütles, et oli sel ajal oma elu parimas vormis.

Liza sõitis Indiasse, kus ta kohtas oma tulevast abikaasat ja otsustas lõpuks, et on aeg New Yorgist ja modellindusest lahkuda. Naine kolis oma koertega Indiasse, kus ta lõpuks mõistis, et on kõik need aastad võidelnud oma keha vastu. «Selle asemel, et oma keha kuulata, surusin ma talle peale oma agendat,» ütles naine. Nüüd teeb naine trenni, aga ütleb, et piitsuta ennast ja jätab trenni minemata, kui tal on vaja näiteks reisida. «Ma söön, mida ma tahan ja ei tunne süümepiinu ning minu jaoks on see hea tunne. Võib-olla ei olnud ma määratud olema ajakirjade kaanepiltidel, aga ma väärin ka õnnelikkuse tunnet,» rõõmustab modell.