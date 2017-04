Viis põhjust, miks 20ndates inimesed langevad kergemini rahapettuse ohvriks

Noored, 90ndate lõpus ja 2000 alguses sündinud inimesed on eriti osavad kasutama erinevaid uusi tehnoloogiaid ja keskkondi, kuid sellel on ka oma varjukülg. Tihti ei kaasne nende oskustega ettenägelikkust ega riskide maandamist. Tehnoloogia ja rakenduste uudsuse tuhinas ei jää ettevaatlikkusele just palju ruumi. Seetõttu langevadki noored suurema tõenäosusega rahapettuse ohvriks. Miks täpselt?