Seitse lihtsat patsipunumisõpetust pikkadele juustele

Hommikul ei ole kellelgi aega, et teha midagi keerulist. Seepärast on hea, kui on varrukast võtta need lihtsate punutiste õpetused, et soeng näeks ilma suure vaevata vinge välja. Proovi ära!

Kroon

See näeb keeruline välja, kuid on tegelikult üks kõige lihtsamaid meetodeid, kuidas juukseid kaunilt üles kinni seada.

Prantsuse pats ja hobusesaba

Selleks on juba vaja teada, kuidas punuda Prantsuse patsi. Kui sa seda ei oska, vaata esiteks mõnd teist õpetust ja seejärel edasi, kuidas seda patsi hobusesabana lõpetada.

Keeruga punutis

Kuigi see polegi otseselt pats, näeb see keerutis patsi moodi välja küll. Lihtne ja romantiline!

Topeltpunutisega hobusesaba

See lihtne punutis sobib eriti hästi neile, kel on väga paksud juuksed.

Keeruga kroon

Taas üks soeng, mis näeb jube keeruline välja, kuid on tegelikult ootamatult lihtne. Enne ei tea, kui ei proovi.

Soenguvariatsioonid algajale

Lihtsate patsidega annab palju ära teha. Vaata sellest videost, kuidas teha punutisi ja keerupatse, mis sobivad suurepäraselt juuksepikendustega naistele.

Pahupidi Prantsuse pats

Kui tunned, et täna on sinus peidus võitleja, proovi seda pahupidi Prantsuse patsi, mis hoiab juuksed korrektselt kinni ja näeb eriti lahe ning naiselik välja.