Kevadised ilu-uudised: proovisime omal nahal järele, milline toode võtta, mis jätta!

L'Occitane Terre de Lumiére radiant balm. Provence'i kuldsetest päikeselistest õhtupoolikutest inspiratsiooni saanud näokreem on tõeliselt õhuline ja lõhnab ülimõnusalt. Lubatud kerge sära ilmub ka tõesti palgele - kuid ehk on vaid tegemist platseeboefektiga, sest kunstlikult lisatud sädelust või litreid kreemis just pealetükkivalt ei tähelda. Mis aga ongi hea, sest igapäevaselt sätendava näoga ringi käia ei tahaks, elurõõmsalt tervisest särava nahaga aga küll. Üsna tugev lõhn võib aga allergikutel silmad kipitama ajada. (Hind umbes 8.-)

/ Tootja foto

Artistry Signature Color Highlighting Tint. Läikekreem, millele on alguses keeruline näol õiget kohta leida. Silma alla kandes ta hoopis rõhutab tumedaid silmaaluseid, kuid lõpuks õnnestub katse-eksitusmeetodil avastada, et natukesehaaval põsesarnale kandes tekitab kreem tõesti mõnusalt kevadise särava jume. (Hind umbes 35 eurot)

Essence Stay Natural konsiiler. Huvitava kujundusega toode – kreemi harjastele saamiseks tuleb seda teisest otsast käänata. Samas ei ole see just ülimugav, sest kui näiteks käed niisked või kreemised, on keeramine tõeline väljakutse. Teisest samalaadsest konsiilerist tugevama tooniga, kuid aplikaatori erinevus on ilmselt kasutaja jaoks maitseasi. Mina sellest harjast üleliia vaimustuses ei ole.

/ Tootja foto

Essence Luminous Matt päikesepuuder. Matt päikesepuuder, kes oleks võinud küll sellist asja oodata! Mulle teoorias on alati päikesepuudrid meeldinud, kuna olen väga kahvatu nahaga, päikest ei armasta ning puuder on tundunud hea viisina, kuidas näole natuke jume anda. Probleemiks on minu jaoks kujunenud aga see õudne sädelus - ei ole enam 15aastane, et tahaks päev läbi ringi käia, nägu litreid täis. Seega olid matile puudrile suured ootused ja kui nüüd saaks veel ka selle näole kandmise õigesti käppa (nii, et hajutus jääks loomulik ja ühtlane), siis võib selle kevadiseks hitt-tooteks lugeda küll. Soodsast hinnast rääkimata. (Hind 3.39)

/ Tootja foto

Artistry Hydra-V Vital Skin seerum. Hydra-V sarja järjekordne nahka päästev niisutustoode. Seerum tundub olevat üsna kange ning ilmselt seetõttu soovitatakse ka sellele tavalist näokreemi peale kanda. Sobib hästi kevadiselt januse naha turgutamiseks, lõhn on meeldiv ja pealekandmine tänu pumppudelile väga mugav. (Hind umbes 62.-)

Uriage puhastav mitsellaarvesi. Termaalvesi on ideaalne õhtune nahapuhastaja – eemaldab hellalt näolt mustuse ning turgutab ja toidab. Boonusena lõhnab tagasihoidlikult ja imeliselt.

/ Tootja foto

Uriage Hyséac 3-Regul Global nahahoolduskreem. Kreem lubab vähendada punne, punetusi ja rasu teket. Pakendil on suur lubadus, et see teeb naha matiks, siledaks, säravaks ja üldse täiuslikuks. Kuna see kreem on üsna krõbeda hinnaga, ootasin huviga lubatud tulemusi. Mul on rasune nahk ja aeg-ajalt tekib näkku igat tüüpi vistrikke, mille vastu ma seni ei ole lahendust leidnud. Kasutasin seda kreemi kaks korda päevas umbes kuu aega, kuni see otsa sai. Kreemi peale pannes on tõesti näha, et see imendub kiiresti ja teeb naha matiks, mingit rasu või läikivust nahale üldse ei jää. Ka nahatekstuur tundub pärast kreemitamist ühtlasem, kuid selle mõju ei kesta väga kaua. Vistrike ja komedoonide vähenemist ma aga selle aja jooksul üldse ei märganud, nii et oma kogemusest ei saa ma kinnitada, et see aitaks reaalselt punne vältida või vähendada. Rasu vähendamine ja matistav efekt on sel siiski päris hea, nii et otsustasin selle kreemi peale edaspidigi kindlaks jääda. Pealegi on väga mugav näokreemi pigistada tuubist, mitte seda näpuotsaga topsist välja koukida. (Hind umbes 20 eurot)