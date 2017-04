Seitse jaburat seksikeeldu brittidelt

Mootorrattal seksimise keeld

Pärast II Maailmasõda olid Londoni tänavad täis endisi sõjaväe mootorrattaid, kirjutab Ulakas Kaunitar. Noored elujõudu täis mehed, kes olid lõpuks kodus, uhkustasid hea meelega oma kaherattalistel ja pakkusid silmailu noortele neidudele. Õnnelikumad preilid said nautida ka sõitu, kiirust ja sellest vallanduvat adrenaliinitulva. Adrenaliin aga kasvatab iha … ja sellest tekkis ka vajadus keelata mootorratastel seksimine.

Keeld seksida ööpimeduses kirikutrepil

Hm, see tõstatab küll küsimuse, kas on lubatud seksida kirikutrepil päevasel ajal?

Keeld riputada voodi aknast välja

Huvitav, kui see keelatud poleks, kas nad sooviksid seda teha ekstreemse seksi eesmärgil või nad lihtsalt viskaks voodi aknast välja ja tassiks seda kaasas, kui peaks tekkima võimalus uinakuks või kähkukaks.

Keeld küsida šotlaselt, mis on ta kildi all

Kas sellepärast, et ta võib selle ette näidata? Loodan, et politseinikud mulle nüüd järele ei tule, kui tunnistan avalikult, et see küsimus on korra ikka ära küsitud.

Keeld seksida kahel inimesel omavahel, kui majas on veel kolmas inimene

Sellega püüti pärast tööstusrevolutsiooni piirata inimeste lodevat seksuaalkäitumist. Paraku ei ole seda keegi siiani tühistanud, mis tähendab, et see on ikka veel kehtiv.

Keeld seksida avalikus tualetis

Kuigi see pole mingi üllatus, et avalikus kohas seksimine on keelatud, on avalik WC ainus koht, mis on välja toodud Inglismaa seadustes. Selline keeld on tingitud 60ndatest ja 70ndatest, kui avalikud tualetid olid paarikeste seas populaarsed seksikohad.

Keeld lasta oma koeral seksida kuninganna koeraga

Kui sa jalutad oma koeraga Londonis Buckinghami palee läheduses, ole tähelepanelik, et su koer kuninganna corg'isid musitama ei läheks. Usun, et selline kurjategija jääb vanglas kuningliku kohtlemiseta.

Head reisi!