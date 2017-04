Kuidas seks suhtes oleku ajal muutub?

Suhte alguses

See on kindlasti põnev aeg, aga samas ka närvesööv. Kuna partner on uus, siis on lihtsam keskenduda iseendale. Mõned inimesed, kes on juba pikalt suhtes olnud, tunnevad teatud vastutust teise ees. Samas on ka neid, keda erutavad ainult uued suhted. Teised julgevad proovida uusi asju ainult siis, kui nad tunnevad ennast oma partneriga turvaliselt ja lõõgastunult.

Kuus kuni 18 kuud suhtes

Seda perioodi peetakse kõige paremaks ajaks seksi mõttes. 2016. aastal tehtud uuringus osales 2814 heteroseksuaalset inimest, kellest enamik pidas just seda perioodi seksi mõttes kõige õnnelikumaks.

Selles staadiumis tunned sa ennast ja oma partnerit piisavalt hästi, et teada, mis kummalegi meeldib. Algne uudsus ja säde on kadunud, aga see peabki millalgi lõppema. See ei ole katastroof. Selles on midagi toredat, kui sa tahad oma kaaslasega magada ka siis, kui sa oled näinud tema halvemaid päevi.

Kui abiellutakse

Tavaliselt on selleks ajaks saavutatud teatud turvalisus ja mugavus oma partneriga, mis lubab teil poovida uusi asju ja olla natukene seiklushimulisemad.

Seksieksperdid ütlevad, et seks ei pea olema kogu aeg spontaanne. Pigem soovitatakse isegi kalendrisse üles märkida, millal on teie aeg ja seda jälgida. Olgem ausad, sellel ajal on nii palju muid asju, mis nõuavad tähelepanu ja kui te seksi ise prioriteediks ei tee, siis ei muutu ka midagi.

Kui tulevad lapsed

Jah, lapsed vajavad palju aega, aga sellepärast ei pea seks unarusse jääma. Seks on oluline osa tervest suhtest. Üks võimalus on proovida hommikuseksi, kui olete õhtul liiga väsinud. Ka lapsevanemana tuleb leida aega üksteisele. Siingi võib abiks olla kalendermärkmik ja pastakas.

Menopaus ja sealt edasi

Tavaliselt ei mõelda menopausist kui millestki, mis võiks sekselu parandada. Teisalt mõjub see mõnele naisele just vabastavalt, sest ei pea enam muretsema rasestumise pärast. Füüsiliselt ei pruugi inimese keha enam nii võimekas olla kui noorena, aga alati võib kasutada abivahendeid. Siin on nõuanne igale vanusele: võtke aega eelmänguks.

(Cosmopolitan)