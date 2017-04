Sodiaagi saladused: mida ei tohiks sinu tähemärk teha, et suhe uppi ei läheks?

Jäär

Ära ole nii nõudlik! Liiga kõrged nõudmised võivad ka kõige parema suhte uppi ajada, teavad Mom.me astroloogiaspetsialistid. Jääradel on endale kõrged nõudmised ja sama ootavad nad ka oma lähedastelt. See aga tähendab, et väga lihtne on muutuda diktaatoriks. Kodurahu huvides tasub tähele panna ka teiste pingutusi, mitte ainult seda, mis on tegemata jäänud.

Sõnn

Ära tõuka oma partnerit eemale. Kui Sõnn närvi läheb, kipub ta inimesi endast eemale tõukama ja endasse sulguma, see aga tähendab, et probleemide lahendamine on raskendatud. Ole rasketel aegadel partneri suhtes avatud!

Kaksikud

Ära kohtle inimesi lollidena. Kaksikud on targad ja nad teavad seda. Nende probleemiks on aga kannatamatus ja teiste peale ärritumine. Kaksikutel võib kergelt tekkida halb harjumus partneriga mõnitavalt rääkida, mis omakorda lükkab partneri temast eemale.

Vähk

Ära väldi intiimsust. Vähi üks kaitsemehhanisme on partnerist eemale tõmbumine, kui nad ei tunne, et neid hinnatakse. Probleemiks on Vähi ülitundlikkus, kuid intiimsuse vältimine jätab partnerile mulje, et teda ei taheta.

Lõvi

Ära kohtle oma partnerit lapsena. Lõvi on harjunud kõikjal elus püksikandja olema, bossiks olemine on kindlasti jõustav, kuid ei loo just häid suhteid partneriga. Lõvi peab teadlikult püüdma oma kallimat võrdsena kohelda.

Neitsi

Ära käitu, nagu sul oleksid ainsana tunded. Neitsil on hea süda ja võib olla üliarmastav – kui ta on heas tujus. Partneri peale ärritudes kipuvad nad aga unustama, et nad pole ainsad, kel on tunded. See emotsionaalne nartsissism võib partneris tekitada hüljatuse ja ebaolulisuse tundeid, mis loob suhtes veelgi pingeid.

Kaalud

Ära pea vimma. Kaaludel on raske vigadest lahti lasta ning võib pikalt meeles pidada partneri ammust eksimust. On oluline, et Kaalud ei unustaks – kõik meist on vigadega ja kipuvad vahel eksima. Andestamine on võti.

Skorpion

Ära mängi ohvrit. Skorpionid on osavad vähendama oma rolli suhtes tekkinud probleemides ning samaaegselt oskavad nad kenasti näpuga kallimale osutada. Probleem on selles, et Skorpion siiralt usub oma süütusse, mis muidugi frustreerib partnerit veelgi. Tasub meeles pidada, et tangot tantsitakse alati kahekesi ja vastutus lasub mõlemal.

Ambur

Ära hoia oma tõelisi tundeid vaka all. Kuigi Amburid on kurikuulsad oma otsekohesuse poolest, siis oma südamest on neil raske rääkida. Mida lähedasem Ambur kellegagi on, seda keerulisem on tal end avada. Õnnelikus ja terves suhtes on aga avatud kommunikatsioon ülioluline.

Kaljukits

Ära jäta suhet tagaplaanile. Kaljukitsele meeldib rutiin ja kui kuramaaži-periood on läbi saanud, on Kaljukitsed tuntud sellepoolest, et kipuvad oma partneri pealtnäha unustama. Romantilised kohtingud ununevad ning Kaljukits kaob igapäevaasjadesse. Tasub meeles pidada, et suhe ja partner on prioriteet!

Veevalaja

Ära sõdi oma halbade harjumuste muutmise vastu. Veevalajad hindavad üle kõige vabadust olla täpselt sellised, nagu nad on. See tähendab, et nad on ka kõige vähemtõenäolisemalt valmis enda kallal tööd tegema. On oluline, et Veevalaja mõistaks – suhtes peavad mõlemad osapooled olema valmis kasvama ja arenema. Selleks ei pea loobuma oma individuaalsusest, kuid partneri heaolu nimel tasub üht-teist teinekord oma käitumises korrigeerida.

Kalad

Ära võrdle oma suhet. Kalad tahavad kõigile alati parimat, kuid sageli võtavad nad selle, mis on «parim», üle teistest suhetest. Kala peab õppima vooluga kaasa minema ja mõistma, et ükski suhe pole samasugune. Seni, kuni investeerid oma suhte heaolusse, pole oluline, kui õnnelikud on teised paarid teiega võrreldes.