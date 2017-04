Seks on väga intiimne asi kahe inimese vahel. Vahel tundub, et see on hea mõte, aga pärast saad aru, et see oli suur viga. Muidugi on see arusaadav, sest kirehoos minnakse lihtsalt vooluga kaasa. Siin on põhjused, miks ei peaks temaga siiski seksima.