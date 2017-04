Paranda oma suhteid vaid 60 sekundiga

Kõigest kahest sõnast piisab, et su abielu oleks õnnelikum. Neid sageli öeldes parandad sa teievahelist suhtlemist ja südameid. See on kontrollitud ja tõene meetod! Mis on need salajased imesõnad? «Aitäh sulle!»

Et luua hea side, kummardu ettepoole, räägi näost näkku ja naerata. Hea kehakeel muudab su partneri jaoks meeldivamaks.

Uuringud on tõestanud, et veel üks hea saladus uute sõprussuhete loomisel peitub ootamatus kohas – koos laulmine aitab inimestel luua ja tugevdada omavahelist sidet. Seega on hea mõte viia oma uued sõbrad näiteks karaokeõhtule!