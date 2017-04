Eesti mehed räägivad suu puhtaks: kui olulisel kohal suhtes on seks tegelikult?

Meie otsustasime sedapuhku antud teemale hoopis meeste vaatevinklist läheneda. Kui tähtis on seks suhtes nende jaoks tegelikult? Äkki hoopis naised ise tähtsustavad seda liialt? Või polegi üks suhe seksita võimalik? Just seda kõike me kuue eesti mehe käest küsisimegi!

Hendrik (28): «Seksi olulisus suhtes on väga ilmne – nimelt mõjutab see nii emotsionaalset sidet, füüsilist sidet kui ka usaldust partnerite vahel. Emotsionaalse sideme mõjud on tunda eelkõige sellepärast, et seks võib olla kõige intiimsem ja intensiivsem suhtluse vorm kahe inimese vahel. Sa näed oma partnerit paljalt, kaitsetult, täielikult. Sa asetad oma usalduse partneri kätesse ning seda teeb ka partner. Füüsilise sideme mõjud väljenduvad läbi hellituste, füüsilise läheduse ja oma isikliku ruumi jagamise. Seks annab võimaluse teha partnerile head ja läbi selle ka ise rõõmu tunda. Teinekord võib korraliku mineti sooritamine partnerile anda suurema rahulduse, kui ise selle saamine. Seks annab võimaluse partneritel koos katsetada, teineteist tundma õppida ning lasta oma fantaasiatel lennata. Kuigi platoonilised suhted on võimalikud, leian ma siiski, et terve seksuaalelu on hea suhte alustala.»

Joonas (34): »Minu jaoks on vastus sellele küsimusele ülimalt lihtne: seks ongi kogu suhe. See on ilmselt suures osas seetõttu nii, et ma ei oska ennast kellegagi emotsionaalsel tasemel siduda, lihtsalt ei tunne midagi ja kõik! Ärge nüüd valesti aru saage, see ei tähenda, et kõik mu suhted oleksid juhuslikud. On naisi, kellega seksin korduvalt, aga kumbki osapool ei pea vajalikuks midagi rohkemat aretada. Või siis on teine osapool tegelikult juba suhtes ja otsib lihtsalt aeg-ajalt vaheldust.»

Kalev (34): «Usun, et seks on suhtes väga olulisel kohal. See on kõige intiimsem kontakt teise inimesega – see on kõige loomulikum suhtlemisvorm mehe ning naise, tegelikult kõigi elusvormide vahel, alates sellest kui planeedil elu tekkis. Samuti võib seks olla ülim nauding, aga seda ainult koos õige paarilisega. Suhe ilma seksita on nagu mõru jäätis – pole päris see, mis olema peaks.»

Robert (36): «Füüsiline tõmme on suhtes tähtis, kuid mitte tähtsam kui see, et sul on partneriga mingid ühised huvid või lihtsalt huvitav vestelda. Fakt on see, et esimesed kuus kuud kestev «roosa» periood on oluliselt füüsilisem kui ideaalses maailmas kogu teie ülejäänud koosveedetav elu. Seega oleks tore ka pärast roosade prillide eemaldumist partneriga hea läbisaamine säilitada. Ühised huvid ja vaated on siinkohal ainult pluss.»

Kristjan (32): «Seks suhtes on väga oluline. Oluline on see, et seks toidaks suhtes olevat kirge. Kui kirel suhtest minna lasta, pole ka seksil enam suurt väärtust – see muutub kohustuseks. Samas, kohustuslik seks võib samuti vajalik olla. Eriti siis, kui kirg on küll kadunud, aga muidu suhe nagu toimib ja siis suhte purunemise vältimiseks kannatatakse koos seksimine ära. Aga nagu ütlesin – suhe on palju lõbusam, kui kirel hääbuda ei lasta!»

Vello (32): »Mis on suhtes tähtis? Kirg. Mis toidab kirge? Seks. Kui on kirglik seks, siis see loobki suhte – tunded ja kõik muu. Ilma selleta ei saa mehe ja naise »koos viibimist» suhteks nimetadagi, see oleks siis vaid sõbralik koosolemine. Isiklikult ei pea ka õigeks seda, et kui mees ja naine tunnevad, et teineteise seltskond meeldib, ja nad tahaksid ennast juba sõpradele paarina näidata, aga ei jagaks veel voodit. Paljud võivad küll mõelda ja öelda, et hoian ennast veel enne «seda», et ikka olla kindel oma tunnetes ning selles, kas meil on tulevikku, aga andke andeks – seda, kas suhe päriselt töötab, ja seda, kas paarina ikka on tulevikku, ei saagi enne teada, kui ei seksi.»