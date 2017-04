Viis «tervislikku» toitu, mida toitumisnõustajad peavad raha raiskamiseks

Maitsestatud jogurt

Jogurt on oivaline kaltsiumi- ja valguallikas, kuid seda tuleks alati hankida maitsestamata kujul ning see soovi korral ise magusaks teha. Magustamiseks saab kasutada näiteks puuvilju või mett, aga ka agaavisiirupit. Mõned magusad jogurtid sisaldavad sama palju suhkrut kui kommid. Pealegi on need puhtast maitsestamata Kreeka jogurtist palju kallimad, kirjutab Cooking Light.

Köögiviljakrõpsud

Kui toote nimetuses on märgitud köögivilju, haarab see tervisesõbra tähelepanu. Niisama agaralt ei maksa aga seda oma toidukorvi tõsta, sest paljudele köögiviljakrõpsudele on lisatud kartulitärklist, maisitärklist ja sojajahu. Vahel ei ole need ka sugugi kalorivaesemad kui kartulikrõpsud, kuid on viimastest oluliselt kallimad.

Valmis salatikastmed

Need, kes söövad tihti salateid, ei viitsi iga kord salataikastet teha ja lihtne on selleks poest valmis kastmeid osta. Paraku on need täis kõrgtöödeldud õlisid, lisatud suhkruid ja toiduvärve. Palju tervisliku ja odavam on salatikaste ise kokku segada. Selleks ei ole vaja muud kui oliiviõli, äädikat ja maitsetaimi.

Külmpressitud mahlad

Mahlad ei ole just ebatervislikud, kuid palju kasu neist ka ei saa. Puuviljade pressimisel jääd ilma kasulikest kiudainetest, kuid mitte puuviljasuhkrust. Kui üks mahl sisaldabki paljude erinevate puuviljade mahlasid, siis ei tähenda see tingimata, et su keha suudab kõiki sealseid toitaineid omastada. Sinu vöökohale ja rahakotile on parem, kui võtad mahla asemel ühe puuvilja.

Pakendatud gluteenivabad toidud

Kui sul pole diagnoositud tsöliaakiat või gluteenitalumatust, ei ole mitte ühtegi põhjust, miks peaksid ostma gluteenivabu toite. Arvesta, et neil on kopsakas juurdehindlus ning üleüldse võiksid vältida mitmekordselt pakendatud toitude ostmist.