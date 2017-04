Uue töö jahil: üks hobi, mille võiksid CVst välja jätta

Värbamisekspert Alyssa Gelbard ütleb Business Insiderile, et on suur šanss, et sinu hobi näitab sind atraktiivse kandidaadina. Nii võib huvi jooga või ekstreemspordi vastu näidata, et sa ei karda pingesituatsioone ning talud neid hästi, samuti aitavad näiteks video- või fotograafiahobi näidata sind väärtusliku kandidaadina, kuna neid oskusi on tänapäeva töösituatsioonides sageli vaja.

Kuid spetsialistid hoiatavad: on üks hobi, mida ei tasu CVsse märkida, ja selleks on lugemine. Põhjus on lihtne: enamik maailma inimestest oskab lugeda ja see ei tee sinust erilist inimest. Loomulikult on lugeda armastavatel inimestel palju plusse: neil on laiem silmaring, nad on targemad ja edukamad. Kuid tegemist pole unikaalse hobiga ning kuigi sa võid arvata, et see tõstab sind esile kui arukat inimest, võib see sinust hoopis üksildase inimese mulje jätta.