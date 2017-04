Toidulisandid, mille võtmisel pole mingit mõtet

AOL on koostöös ekspertidega ritta pannud populaarsed tooted ning selgitanud, miks neist tasuks loobuda ning välja toonud ka need, mida tasub tarbida, kuna ka kõige tervislikumalt toitudes ei suuda meie keha teatud lisaaineid piisavalt toota.

1. Proteiinipulber. Söö selle asemel parem ube, tofut, pähkleid, kala ja liha. Valgupulbrit armastavad inimesed, kes tahavad suurendada lihasmassi, kuid tegelikult saab enamik inimesi oma toidulaualt piisava koguse valku juba kätte.

2. Homöopaatilised «ravimid». Mitu uuringut on tõestanud, et homoöpaatia ei tööta ning tegemist on heal juhul platseeboefektiga.

3. Tsink. Seda tasub tarbida, uuringud on tõestanud, et tsingi lisamine toidulauale toob kaasa lühemad külmetushaigusperioodid.

4. Kreatiin. Söö selle asemel liha. Kreatiini toodavad meie kõigi kehad ning teevad seda jõudsamalt, kui me sööme liha. Uuringud on näidanud, et kreatiinilisandid aitavad teatud tüüpi spordialade puhul efektiivsust tõsta, kuid see on nii vaid väga mõõdukalt.

5. Kaalulangetuspillid. Enamik neist sisaldavad lisaks kofeiinile ka taimekontsentraate, kuid ükski uuring pole tõestanud pillide pikaajalist efekti.

6. Antioksüdandid. Selle asemel söö parem marju. Uuringud on näidanud, et pikaajaline antioksüdantide liigne tarbimine suurendab vähiohtu.

7. Foolhape. Seda tasub tarbida, kui planeerid rasestumist või oled juba rase. Erinevad uuringud on korduvalt selle kasulikkust tõestanud.

8. Rohelise kohvioa kapslid. Jäta see vahele – ainus uuring, mis selle kasulikkust tõestas, kuulutati vääraks. Tegemist ei ole maagilise kaalualandusvahendiga kõigile kehatüüpidele, nagu algselt väideti.

9. Rohelise tee ekstrakt. Seda võid tarbida, kuna erinevad uuringud on näidanud mitte ainult selle ohutust, vaid ka head mõju tervisele.

10. Kalamaksaõli. Selle asemel söö lõhet ning väited, nagu oomega-3-rasvad aitaksid võidelda dementsusega, ei ole leidnud kinnitust.

11. Ženšenn. Jäta see vahele – teadlaste sõnul on vaja rohkem uuringuid, et tõestada selle ohutust.

12. Hõlmikpuu (ginkgo biloba) ekstrakt. Väidetakse, et see aitab parandada mälu, kuid tugevaid tõendeid selle kohta pole.