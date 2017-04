Kuus viga, mida sa duši all käies teed

Siin on kuus kõige levinumat viga, mida inimesed pestes teevad ning mis võivad põhjustada aknet.

1. Sa pole oma švammi välja vahetanud. Dermatoloogide sõnul pole švammiga naha hõõrumine parim mõte, kuna sinna koguneb palju baktereid ja surnud naharakke. Mis veel hullem – švamm «elab» ju niiskes vannitoas. Parim variant on investeerida antibakteriaalsesse švammi, kirjutab Elite Daily.

2. Sa ei vaadanud, mida su seep sisaldab. Paljud seebid sisaldavad naatriumhüdroksiidi, ainet, mis ajab paigast naha pH-taseme. Olenevalt sinu nahatüübist võib see su nahka kuivatada või tekitada liigset rasu. Seega vali seepi hoolikalt ning leia oma nahatüübile sobiv!

3. Sa koorid liiga palju / ei koori piisavalt. Koorijad sisaldavad tugevaid kemikaale, mis võivad su nahka kahjustada ning põhjustada nahaärritusi.

4. Sa ei niisuta õigel ajal. Duši all käimine kuivatab nahka, seega on oluline nahka korralikult niisutada. Parim hetk selleks on vahetult pärast pesemist ja enne kuivatamist.

5. Sa kasutad vale šampooni. Ka šampoon ja palsam võivad olla valitud valed ning põhjustada nahaprobleeme. Lollikindel valik on eelistada võimalikult looduslikke tooteid.

6. Sa ignoreerid oma selga. Pole mingi saladus, et akne võib tekkida samamoodi seljal, nagu see võib tekkida näos. Parim on seljapesemiseks kasutada naturaalsete harjastega pesuharja.