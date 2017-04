Ekspert selgitab, kuidas mõjutab sotsiaalmeedia kasutamine suhteid

Kas sotsiaalmeedia kasutamine mõjutab inimeste vahelisi suhteid? Kas paarid tunnevad ennast tänu sellele tugevamalt või mõjub Facebooki, Instagrami ja teiste kanalite kasutamine kahe inimese vahelistele suhetele halvasti? Neile küsimustele vastab Attn’i vahendusel psühholoogia professor Patrick Markey Villanova Ülikoolist.

Sotsiaalmeediat seostatakse tavaliselt siiski depressiooni suurenemisega ja suhete halvenemisega. Kui mõlemad või üks partneritest on väga suures sõltuvuses või kasutab sotsiaalmeediat liiga palju, siis võib see tekitada probleeme.

Psühholoogia professor Patrick Markey leiab, et sotsiaalmeedia ei mõjuta paaride vahelisi suhteid nii kaua, kui seda kasutatakse mõistlikult. Lisaks ütleb ta, et sotsiaalmeedias postitatud sisu põhjal ei tasu kunagi hinnata suhte kvaliteeti. See ei loe, kui tihti ja millise sisuga postitusi inimesed oma suhte kohta teevad.

«Huvitav on see, et me postitame sotsiaalmeediasse enamasti ainult positiivseid asju. See tähendab, et isegi, kui suhtes on probleeme, siis me vaatame vanu postitusi ja kipume olema mineviku suhtes optimistlikumad ja positiivsemad,» selgitab Markey.