Female First palus Helenil reastada oma nipid, et motivatsioon ja kaal püsiks. Siin need on!

Leia endale tegevus, mis sulle meeldib, mis aitab hoida motivatsiooni ja püsida tervislikuna. Mina armastan Pilatest ja tantsimist ning ma ei jäta kunagi ühtki tundi vahele. Kui sa oled jõudnud soovkaalu, jätka regulaarselt enda mõõtmist ja kaalumist. Siis saad sa kohe võtta midagi ette, kui kaal hakkab tagasi hiilima. Sa ei pea tegema seda igapäevaselt, kuid regulaarselt. Sea endale uued eesmärgid, et sul oleks pidevalt uusi väljakutseid. Mina näiteks töötan hetkel selle kallal, et jõuaksin joosta viis kilomeetrit. Ära arva, et oma eesmärgini jõudes võid sa vanal viisil elama hakata. Sa pead pidevalt elama tervislikult. Muuda fitness ja tervislikud eluviisid osaks oma elust.