Seitse märki, et sina ja su kallim olete paremad sõpradena

So Feminine loetleb seitse märki, mis viitavad, et sina ja su kallim olete head sõbrad – kuid see on kahjuks ka kõik, mis teie vahel on ning oleks aeg oma suhtele tõsiselt otsa vaadata.

Te tunnete teiste inimeste vastu tõmmet. On okei, kui sa vahel teiste vastu tõmmet tunned ja neist fantaseerid, aga kui sa taipad, et sa ei suuda ette kujutada, et seksid vaid oma partneriga elu lõpuni ning reaalselt soovid oma fantaasiaid teistega läbi elada, on see märgiks sellest, et su suhe ei toida sind seksuaalselt. Teie suhe on rohkem «sõber boonustega». Kui sõprus lööb suhtes romantilise poole üle, on suhe tasakaalust väljas. Mõtle sellele: kas sa pigem läheksid alati oma kallimaga mõnele rahvarohkele üritusele, selle asemel, et temaga kahekesi romantiliselt aega veeta? Teil pole samad eesmärgid. Kas te jagate samu tulevikuvisioone? Kus te näete end lapsi kasvatamas, karjääri edendamas, elamas? Sõprussuhtes ei peagi olema sama nägemus näiteks lastekasvatamisest, kuid suhte jaoks on see eluliselt oluline. Te olete liiga iseseisvad. Suhe peaks koosnema kahest inimesest, kelle elud on omavahel läbi põimunud. Kujutle suhet kui suurt H-tähte: kaks tugevat sammast, mis on omavahel ühendatud. Suhtes ei ole vaid sina ja mina, vaid see on ka meie. Te ei aseta üksteist aukohale. Kui sa vaatad mõnda eriti õnnelikku paari, saad sa nende pilgust ja olekust kohe aru – nad on omas mullis, kõik teised on väljaspool. Terves romantilises suhtes on normaalne teineteist alati natuke ülivõrdes näha ja kutsikasilmadega vaadata. Sõpru näeme me maisemalt, aga meie eriline inimene on meie jaoks väga eriline ja alati aukohal. Te pole pühendunud. See on kõige olulisem näitaja. Kas te olete teineteisele pühendunud? Kas te olete valinud, et teete oma suhte kallal tööd? Kui esimene takistus teid valitud teelt kõrvale lükkab, siis on teie suhe hädas. Te ei mõjuta teineteist piisavalt. Muidugi mõjutavad meid ka sõbrad, kuid romantiline partner mõjutab meie minapilti märksa rohkem. Kas sa oleksid sama inimene, kui su partnerit poleks sinu kõrval? Kui jah, siis te olete ehk pigem lihtsalt head sõbrad.